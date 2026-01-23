Search here...

„Ona się nie zmieniła”: 44-letnia Jessica Alba udostępnia stare zdjęcia

Anaëlle G.
Amerykańska aktorka, modelka i przedsiębiorczyni Jessica Alba opublikowała swoje stare zdjęcia z 2016 r., wywołując falę zachwytu w mediach społecznościowych.

Gwarancja nostalgii: era Snapchata w obrazach

Jessica Alba podzieliła się na Instagramie cenną retrospekcją, odsłaniając kultowe zdjęcia z 2016 roku, roku pełnego filtrów Snapchata, bumerangów i sepii. Aktorka prezentuje się w stylu ultra-charakterystycznym dla tamtej epoki: obcisłe dżinsy z botkami, wianki z kwiatów, znaki pokoju, wyraziste przedziałki na bokach i przedłużane rzęsy.

Bale kostiumowe, beztroskie noce i pasja do SoulCycle dopełniają ten obraz radosnej, a zarazem wykalkulowanej „złotej ery”. Jej podpis, będący żywym hołdem dla tych „starannie zaplanowanych, ale wolnych” chwil, natychmiast podbił serca milionów fanów: „Hej 2016 – Era filtrów Snapchata, bumerangów, sepii, jednego zdjęcia w siatce. Znaki pokoju i wianki z kwiatów. Obcisłe dżinsy i botki, bale kostiumowe, beztroskie noce. Okazjonalny (agresywny) przedziałek na bok, przedłużanie rzęs. Uzależnienie od SoulCycle. Złota era zabawy, starannego planowania i pełnego wykorzystania strategicznego myślenia, a także momentów wolności. Co za czasy!”

Fani są jednomyślni: „Ona się nie zmieniła”.

Reakcja była natychmiastowa i jednomyślna. Posypały się komentarze, wszystkie podkreślające pozorną ponadczasowość ikony z „Sin City” i „Fantastycznej Czwórki”. „Ona się nie zmieniła!” – to hasło powtarzane tysiące razy. „Identyczna jak w ciągu 10 lat”, „Wciąż tak samo promienna”, „Czas nie ma nad nią władzy”.

Jessica Alba, matka trójki dzieci i odnosząca sukcesy przedsiębiorczyni, właścicielka marki Honest Company, po raz kolejny pokazuje swoją nieprzemijającą siłę. Te zdjęcia, będące połączeniem lekkości i naturalnej elegancji lat 2010., przypominają nam, dlaczego wciąż jest cenioną postacią w show-biznesie.

Ten wpis wcale nie jest bez znaczenia: w roku 2026, błyszcząc w Hollywood i mediach społecznościowych, Jessica Alba wybiera nostalgię, by uczcić własną ewolucję. Te zdjęcia z 2016 roku, dalekie od dzisiejszych, sterylnych standardów, oddają autentyczność, która rezonuje. Fani dostrzegają w nich dowód ponadczasowego piękna, potwierdzający jej status wiecznej gwiazdy.

Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
Ta 44-letnia brazylijska modelka pokazuje swoją figurę na plaży

