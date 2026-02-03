W wieku 46 lat Kate Hudson dzieli się swoimi paryskimi stylizacjami i zimową kąpielą we Francji

Kate Hudson rozjaśniła swój paryski pobyt szykownymi strojami i zimową kąpielą we Francji. Amerykańska aktorka i producentka podzieliła się na Instagramie swoimi pełnymi życia stylizacjami, sfotografowanymi podczas Tygodnia Mody Haute Couture, łączącymi paryski urok z ponadczasową elegancją.

Lśniące paryskie stylizacje

Kate Hudson rozpaliła Paris Fashion Week Haute Couture Wiosna/Lato 2026 (26-29 stycznia), zajmując czołowe miejsca, zwłaszcza na pokazie Giorgio Armani Privé Wiosna/Lato 2026. Tam miała na sobie lawendowy top z cekinami i pasujące do niego spodnie – strój, który idealnie podkreślał jej grację w pierwszym rzędzie. Pomiędzy zdjęciami przed oświetloną Wieżą Eiffla i kolacjami w kultowych paryskich restauracjach, emanowała zaraźliwą energią.

Kultowa czerwona sukienka

Jednym z jej najbardziej pamiętnych momentów, którymi podzieliła się na Instagramie, była czerwona sukienka z głębokim dekoltem sięgającym do krzyża. Kreacja, założona z okazji nominacji do nagrody BAFTA dla najlepszej aktorki, idealnie podkreślała jej figurę i naturalną charyzmę. To element garderoby nawiązujący do kultowych postaci z jej kultowych filmów, odświeżony na paryską okazję.

Zimowa kąpiel i #okład dopaminowy

Aby zwalczyć lutowy chłód, Kate Hudson zafundowała sobie orzeźwiającą zimową kąpiel w jaskrawożółtym stroju, który opisała na Instagramie jako „zawsze dobry pomysł” . Ten radosny ukłon w stronę dopaminowego stroju zwieńczył jej francuski pobyt, uświetniony szampanem i luksusowymi dodatkami.

Kate Hudson udowadnia, że wiek nie stanowi bariery dla elegancji ani śmiałości: jej paryskie stylizacje, od cekinów po czerwoną sukienkę, celebrują żywy i pewny siebie styl. Jej francuski wypad, pomiędzy tygodniem mody a zimowym pływaniem, jest inspirujący i promienny, przypominając nam, że paryskiego uroku można doświadczać bez ograniczeń.