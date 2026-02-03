Search here...

W wieku 46 lat Kate Hudson dzieli się swoimi paryskimi stylizacjami i zimową kąpielą we Francji

Anaëlle G.
@katehudson/Instagram

Kate Hudson rozjaśniła swój paryski pobyt szykownymi strojami i zimową kąpielą we Francji. Amerykańska aktorka i producentka podzieliła się na Instagramie swoimi pełnymi życia stylizacjami, sfotografowanymi podczas Tygodnia Mody Haute Couture, łączącymi paryski urok z ponadczasową elegancją.

Lśniące paryskie stylizacje

Kate Hudson rozpaliła Paris Fashion Week Haute Couture Wiosna/Lato 2026 (26-29 stycznia), zajmując czołowe miejsca, zwłaszcza na pokazie Giorgio Armani Privé Wiosna/Lato 2026. Tam miała na sobie lawendowy top z cekinami i pasujące do niego spodnie – strój, który idealnie podkreślał jej grację w pierwszym rzędzie. Pomiędzy zdjęciami przed oświetloną Wieżą Eiffla i kolacjami w kultowych paryskich restauracjach, emanowała zaraźliwą energią.

Kultowa czerwona sukienka

Jednym z jej najbardziej pamiętnych momentów, którymi podzieliła się na Instagramie, była czerwona sukienka z głębokim dekoltem sięgającym do krzyża. Kreacja, założona z okazji nominacji do nagrody BAFTA dla najlepszej aktorki, idealnie podkreślała jej figurę i naturalną charyzmę. To element garderoby nawiązujący do kultowych postaci z jej kultowych filmów, odświeżony na paryską okazję.

Zimowa kąpiel i #okład dopaminowy

Aby zwalczyć lutowy chłód, Kate Hudson zafundowała sobie orzeźwiającą zimową kąpiel w jaskrawożółtym stroju, który opisała na Instagramie jako „zawsze dobry pomysł” . Ten radosny ukłon w stronę dopaminowego stroju zwieńczył jej francuski pobyt, uświetniony szampanem i luksusowymi dodatkami.

Kate Hudson udowadnia, że wiek nie stanowi bariery dla elegancji ani śmiałości: jej paryskie stylizacje, od cekinów po czerwoną sukienkę, celebrują żywy i pewny siebie styl. Jej francuski wypad, pomiędzy tygodniem mody a zimowym pływaniem, jest inspirujący i promienny, przypominając nam, że paryskiego uroku można doświadczać bez ograniczeń.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
Article précédent
Krytykowana za to, że „wygląda bardzo staro”, ta aktorka odpowiada
Article suivant
Dzięki swojemu „nierealnemu wyglądowi” ta amerykańska modelka fascynuje

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Dzięki swojemu „nierealnemu wyglądowi” ta amerykańska modelka fascynuje

Amerykańska modelka Anok Yai, znana ze swojej magnetycznej prezencji, po raz kolejny urzeka świat mody kampanią zapachową. Jej...

Krytykowana za to, że „wygląda bardzo staro”, ta aktorka odpowiada

W branży, w której wygląd często ocenia się bardziej niż talent, niektóre gwiazdy nie kryją się z niestosownymi...

„Wygląda jak kosmitka”: poetycki look FKA Twigs wywołuje kontrowersje w mediach społecznościowych

Znana ze swoich poetyckich wyborów modowych, brytyjska piosenkarka i autorka tekstów Tahliah Debrett Barnett, znana również jako FKA...

W wieku 82 lat piosenkarka błyszczy na czerwonym dywanie Grammy.

Kanadyjska piosenkarka i autorka tekstów Joni Mitchell, żywa legenda muzyki folkowej, niedawno rozświetliła czerwony dywan podczas gali Grammy...

„Królowa”: Jennifer Lopez robi furorę w „ekstrawaganckiej” sukni

Jennifer Lopez po raz kolejny rozpaliła media społecznościowe postem nawiązującym do serialu „Bridgertonowie”. Na Instagramie amerykańska artystka wtulona...

W wieku 52 lat Heidi Klum zadebiutowała z imponującą metamorfozą włosów

Niemiecko-amerykańska modelka, osobowość telewizyjna i aktorka Heidi Klum nadal przełamuje konwenanse związane z wiekiem i modą, zmieniając fryzurę,...

© 2025 The Body Optimist