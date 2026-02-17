Search here...

W koronkowej sukience Sofía Vergara potwierdza swój niepowtarzalny styl

Léa Michel
@sofiavergara/Instagram

Kolumbijsko-amerykańska aktorka, modelka, producentka i prezenterka telewizyjna Sofía Vergara świętowała Walentynki w czarnej koronkowej sukience, wiernej swojemu charakterystycznemu stylowi. Ta sukienka z głębokim dekoltem i gorsetem potwierdza jej upodobanie do ażurowych koronkowych stylizacji, które regularnie nosi na imprezy i wyjścia.

Odważny strój na Walentynki

Na tę okazję aktorka z serialu „Współczesna rodzina” wybrała czarną koronkową sukienkę, ozdobioną delikatnie wyciętym gorsetem, który podkreślał jej figurę. Asymetryczna, kryjąca drapowana sukienka otulała jej biodra, dodając całości odrobinę wyrafinowania. Strój uzupełniła prześwitującymi pończochami i wybrała gładkie włosy w nowym odcieniu mlecznej czekolady, który podkreślał jej promienną cerę. Aktorka udostępniła te zdjęcia na Instagramie, uwieczniając ten moment podczas miłego wieczoru z przyjaciółmi.

Jej miłość do koronkowych gorsetów

Ten wybór wpisuje się w ugruntowaną tradycję. Sofía Vergara wielokrotnie pojawiała się w koronkowych gorsetach, reinterpretując ten klasyk z konsekwentną śmiałością: przezroczysta czerń podczas niedawnego występu, olśniewająca biel podczas Grand Prix Monako, czekoladowy brąz w połączeniu z jeansami, a nawet czerń bez ramiączek z plisowaną spódnicą. W przeszłości eksperymentowała nawet z wersją lateksową. Ta walentynkowa sukienka po prostu wynosi ten powracający materiał na nowy poziom wyrafinowania, bez wysiłku łącząc zmysłowość i elegancję.

Spójny styl osobisty

Dzięki swoim wyborom krawieckim Sofía Vergara tworzy natychmiast rozpoznawalną estetykę, umiejętnie łącząc koronkę i gorsety, tworząc sylwetki jednocześnie ustrukturyzowane i zmysłowe. Ta niedawna publikacja podkreśla jej wyjątkową tożsamość modową, opartą na delikatnych, ażurowych fasonach, które można nosić z pewnością siebie i elegancją na uroczyste okazje.

W walentynkowej sukience koronkowej Sofía Vergara potwierdza swoje przywiązanie do stylu prześwitującego gorsetu, który od lat ją definiuje. Ta kreacja wcale nie jest zaskoczeniem, wręcz przeciwnie – ukazuje sartorialną spójność, łącząc osobistą tradycję z wyjątkowymi okazjami.

