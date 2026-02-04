Search here...

„Starzenie się jest bardzo pozytywne”: ta 57-letnia modelka celebruje piękno bez żadnych ograniczeń.

Léa Michel
Amerykańska modelka Christy Turlington niezmiennie podważa stereotypy związane z wiekiem w świecie mody i urody. Jako globalna ambasadorka Lancôme, promuje pogodne i pozytywne podejście do starzenia się. Z dala od presji społecznej, opowiada się za holistycznym dobrostanem, obejmującym minimalistyczne nawyki, duchowość i autentyczność.

Ikona lat 90., która przekracza granice epok

Christy Turlington, jedna z najbardziej ikonicznych twarzy supermodelek lat 90., obok Cindy Crawford i Naomi Campbell, jest postacią szanowaną, podziwianą i wciąż wpływową. Z ponad 500 okładkami magazynów i niezapomnianymi kampaniami, zwłaszcza dla Calvina Kleina, od debiutu uosabia elegancję i spokój. Pielęgnuje ten zrównoważony styl życia z dala od medialnego szaleństwa, stawiając na przemyślane wybory zawodowe i głęboki rozwój osobisty.

Nowy etap

Na początku 2026 roku Christy Turlington dołączyła do prestiżowej rodziny ambasadorek Lancôme. To partnerstwo było naturalnym wyborem, ponieważ jej osobista filozofia idealnie wpisuje się w wartości marki. „Jestem bardzo dumna z tego nowego partnerstwa. Piękno jest dla mnie motorem pozytywnych zmian i w pełni popieram ideę starzenia się z radością i optymizmem” – powiedziała w wywiadzie dla Madame Figaro .

Starzenie się: droga do spełnienia

Słowo „starzenie się” nie przeraża Christy Turlington; wręcz przeciwnie. „Każdy rok jest lepszy od poprzedniego. Uczysz się lepiej poznawać siebie, być bardziej w zgodzie ze sobą. Dlatego dla mnie starzenie się pozostaje bardzo pozytywnym doświadczeniem” – stwierdza z przekonaniem. To mocne przesłanie, które przeczy naturze wywołującego lęk dyskursu na temat starzenia się, skierowanego zwłaszcza do kobiet.

To spokojne spojrzenie na upływ czasu tłumaczy również jej styl życia, zdecydowanie skoncentrowany na harmonii między ciałem a umysłem. Jako entuzjastka jogi od dziesięcioleci – opublikowała książkę na ten temat w 2005 roku – oraz zapalona biegaczka i miłośniczka pieszych wędrówek, opisuje te praktyki jako kluczowe dla jej osobistej równowagi. „Joga przywraca mi równowagę; to moja pierwsza miłość. To jak terapia dla ciała i umysłu”.

Piękno bez sztuczności i ograniczeń

W świecie urody Christy Turlington uosabia minimalizm. Jej codzienna rutyna jest prosta, skoncentrowana na jakości, doznaniach sensorycznych i szacunku do siebie. „Chcę wyglądać zdrowo, wypoczęta i nawilżona. Idealnie byłoby, gdybym wyglądała, jakbym nie miała na sobie makijażu”. Ta filozofia „mniej znaczy więcej” silnie rezonuje w branży, która ewoluuje w kierunku większej inkluzywności, różnorodności i autentyczności.

Z zadowoleniem przyjmuje również ten przełom w branży kosmetycznej: „Inkluzywność to niewątpliwie najważniejsza zmiana ostatnich lat. Piękno nie może być pojedyncze ani ujednolicone. Można je wyrażać na tysiące sposobów”.

Aktywistka na rzecz dobrostanu kobiet

Poza pracą modelki, Christy Turlington jest również zaangażowaną aktywistką. Założyła stowarzyszenie Every Mother Counts po tym, jak doświadczyła komplikacji podczas swojej pierwszej ciąży. Walczy o lepszy dostęp do opieki okołoporodowej na całym świecie. Jej zaangażowanie idealnie wpisuje się w jej pracę w Lancôme, marce, z którą łączy ją pragnienie promowania odpowiedzialnego, troskliwego i inkluzywnego piękna.

Spokojny sposób życia

Kiedy nie podróżuje, Christy Turlington odnajduje szczęście w prostych przyjemnościach: spędzaniu czasu z rodziną, gotowaniu, czytaniu, oglądaniu filmów czy wyprowadzaniu psów. „Dom to moja oaza spokoju. To tam ładuję baterie”. W czasach, gdy prędkość i wydajność są uznawane za normę, Christy Turlington oferuje inspirującą alternatywę: zwolnienie tempa, ponowne skupienie, przedkładanie jakości nad ilość.

Christy Turlington doskonale ilustruje, że można starzeć się z pogodą ducha i autentycznością, odrzucając nakazy wiecznej młodości. Udowadnia, że piękno nie ogranicza się do wyglądu, ale czerpie z równowagi, dobrego samopoczucia i zaangażowania. Jej podróż inspiruje nas do ponownego przemyślenia naszej relacji z czasem i celebrowania każdego etapu życia jako szansy na rozwój i radość.

W wieku 56 lat Lauren Sánchez Bezos stawia na minimalistyczny styl i na nowo definiuje powściągliwą elegancję

