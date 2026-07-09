45-letnia Jessica Alba dzieli się fragmentem swoich słonecznych wakacji

Léa Michel
@jessicaalba / Instagram

Amerykańska aktorka i przedsiębiorczyni Jessica Alba podzieliła się na Instagramie słonecznym fragmentem swoich ostatnich wakacji w idyllicznej, tropikalnej scenerii. Pomiędzy spektakularnymi krajobrazami i chwilami relaksu, zaoferowała swoim obserwatorom chwilę wytchnienia pełną słońca i spokoju.

Ucieczka w rajskim otoczeniu

Na ten dziewczęcy wypad Jessica Alba osiedliła się na wybrzeżu Nā Pali na hawajskiej wyspie Kauai – miejscu, które wcześniej opisała jako jedno ze swoich ulubionych. Na zdjęciach emanuje radością, pozuje przy wejściu do morskiej jaskini, patrząc na imponujące formacje skalne i lśniącą błękitną wodę. W dużym słomkowym kapeluszu i okularach przeciwsłonecznych, Jessica Alba pozuje figlarnie z przyjaciółką (Jen Kroog Rosenberg) w wyraźnie zrelaksowanej i radosnej atmosferze.

Pobyt skoncentrowany na dobrym samopoczuciu

Poza krajobrazem, ten urlop był niczym regenerujący odpoczynek. Na jednym ze zdjęć Jessica Alba medytuje, siedząc na kamieniu nad strumieniem, trzymając dwa kamienie, ze wzrokiem utkwionym w otaczającą ją roślinność. To kojący obraz, wiernie oddany wizerunkowi Jessiki Alby, która jest głęboko oddana dbaniu o zdrowie. Pomiędzy bujną przyrodą a chwilami spokoju, ta podróż wyraźnie ucieleśnia ducha odłączenia.

Spełniona kobieta i aktorka

Po tym urlopie Jessica Alba zdaje się cieszyć spokojnym i satysfakcjonującym okresem. Jako matka trójki dzieci, aktorka z powodzeniem łączy karierę z działalnością gospodarczą, kierując swoją marką The Honest Company. Zdobywszy sławę na ekranie, zanim stała się utalentowaną bizneswoman, teraz dba o równowagę między życiem zawodowym, rodzinnym i prywatnym, czego dowodem jest ten wyjazd.

Tym spojrzeniem na swoje hawajskie wakacje Jessica Alba rozpoczyna lato czystego relaksu. Pomiędzy idyllicznymi krajobrazami, medytacją i spotkaniami z naturą, aktorka udowadnia, że potrafi delektować się chwilą. Nic dziwnego, że z pewnością zachwyci to jej fanów.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
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