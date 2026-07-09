Kylie Jenner wygrzewa się na włoskim słońcu w zachwycającym letnim makijażu

Amerykańska gwiazda reality TV, bizneswoman i influencerka Kylie Jenner podzieliła się serią słonecznych zdjęć z Włoch. Jej minimalistyczna stylizacja natychmiast wywołała zachwyt wśród milionów jej fanów.

Minimalistyczny czarny zestaw plażowy

Podczas pobytu na Sardynii, Kylie Jenner wykorzystała ten śródziemnomorski wypad, aby opublikować na Instagramie serię słonecznych zdjęć. Na tę ucieczkę postawiła na prostotę. Miała na sobie całkowicie czarny strój plażowy o minimalistycznym kroju, typowym dla estetyki „cichego luksusu”, którą pielęgnuje od kilku sezonów.

Góra, z delikatnymi zapięciami i głębokim dekoltem w serek, podkreśla czyste linie, a nie zdobienia. Dopasowany dół podkreśla minimalistyczną estetykę, tworząc harmonijny, monochromatyczny zestaw. To podejście stylistyczne wpisuje się w obecny trend minimalistycznej odzieży plażowej, w której wybór materiału i kroju ma pierwszeństwo przed dodatkami.

Biała czapka baseballowa za łamanie zasad

Aby przełamać ten monochromatyczny look, Kylie Jenner skupiła się na jednym detalu: białej czapce z daszkiem. Ten dodatek, zaczerpnięty z amerykańskiej odzieży sportowej, natychmiast dodaje stylizacji odrobinę luzu. Daleko jej do kapeluszy z szerokim rondem, zazwyczaj kojarzonych ze śródziemnomorskimi klimatami, czapka podkreśla sylwetkę w bardziej współczesnej estetyce, na styku mody ulicznej i plażowej elegancji. To podejście jest spójne z wizerunkiem, który kultywuje Kylie Jenner: połączeniem wyrafinowanego luksusu i amerykańskiej popkultury.

Zdecydowanie letni look

W kwestii urody Kylie Jenner pozostała wierna swojemu tradycyjnemu stylowi, jednocześnie dostosowując swój wygląd do letniej scenerii. Postawiła na celowo lekki makijaż, co jest zgodne z luźnym duchem publikacji, która przedkłada autentyczność chwili nad wyreżyserowane sceny.

Kylie i Yris niedawno na plaży w Porto Cervo we Włoszech. za pośrednictwem Yrispalmer pic.twitter.com/mjB37Zdffy — Kylie Jenner Źródło (@jennersource97) 22 czerwca 2026 r.

Porto Cervo, ulubione miejsce międzynarodowych gwiazd

Wybór Porto Cervo nie jest przypadkowy. Ten nadmorski kurort, założony w latach 60. XX wieku przez Agę Khana IV, od dziesięcioleci jest ulubionym miejscem celebrytów i bogaczy. Jachty zacumowane w porcie, wyjątkowe hotele, restauracje nagrodzone gwiazdkami Michelin i legendarne kluby nocne: to włoskie miasto ma wszystko, czego potrzeba, by uwieść międzynarodową śmietankę towarzyską. Kylie Jenner podąża w ten sposób śladami długiej tradycji wakacji na Costa Smeralda, które stało się prawdziwie obowiązkowym celem podróży latem.

Post, który zachwyca miliony jej obserwujących

Nic dziwnego, że seria zdjęć natychmiast wywołała falę entuzjastycznych reakcji wśród obserwujących Kylie Jenner. Z ponad 400 milionami obserwujących na Instagramie, jest jedną z najpopularniejszych osobowości na świecie. Prostota jej stylizacji w połączeniu ze słoneczną atmosferą Sardynii szczególnie przypadła do gustu jej społeczności, która docenia „te bardziej autentyczne momenty” pośród mocno wyreżyserowanych treści związanych z jej różnymi markami.

Kylie Jenner w czarnym stroju plażowym, białym czepku i w wyjątkowej włoskiej scenerii stworzyła jeden ze swoich najbardziej efektownych letnich postów tego roku.

