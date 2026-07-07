W Biarritz Kristen Stewart powraca do połączenia sukienki i szortów.

Amerykańska aktorka, reżyserka i aktorka Kristen Stewart nigdy nie bała się przełamywać schematów. Podczas Festiwalu Filmowego w Biarritz w 2026 roku (23-28 czerwca) zdecydowała się na „nieoczekiwane” połączenie: sukienkę założoną na szorty. To zestawienie, zgodne z jej zamiłowaniem do wywrotowych stylizacji, z pewnością wywołało reakcję.

Połączenie sukienki i szortów

Na tę okazję Kristen Stewart założyła czarną, dzianinową sukienkę Chanel z kremowymi i czerwonymi detalami. Pod spodem miała na sobie pasujące czarne szorty z tym samym kolorowym wykończeniem u dołu. Przepasana w talii czarno-złotym paskiem, stylizacja uzupełniona była czarnymi mokasynami i okularami przeciwsłonecznymi. Odważny i wyrazisty look.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Tarę Swennen (@taraswennen)

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To połączenie, które podzieliło internautów, doskonale ilustruje styl Kristen Stewart. Aktorka od dawna pielęgnuje niekonwencjonalne podejście do mody, chętnie podważając klasyczne schematy, by stworzyć niespodziankę. Noszenie szortów pod sukienką (lub długim swetrem) jest tego doskonałym przykładem: wybór, który reinterpretuje codzienne elementy garderoby i nadaje im nieoczekiwany charakter.

I właśnie o to chodzi w modzie: o eksperymentowanie, dobrą zabawę i wyłamywanie się z zasad. W końcu kobiety, jak wszyscy inni, powinny móc ubierać się tak, jak chcą, bez kwestionowania ich wyglądu i ubioru. Moda to przestrzeń do wyrażania siebie, a nie pretekst do oceniania ciał czy dyktowania, co jest akceptowalne.

Trend, który powraca

Poza stylistyczną inspiracją, ten duet sukienki i szortów wpisuje się w szerszy trend. Długo pomijane połączenie sukienki i szortów stopniowo wraca do łask, chwalone za praktyczność i swobodny wygląd. Kristen Stewart, prezentując je na czerwonym dywanie, pomaga wskrzesić ten pomysł, udowadniając, że można je stylizować również z klasą.

W tym zestawieniu sukienki i szortów Kristen Stewart zachwyciła publiczność. Jej obecność w Biarritz miała konkretny cel: przewodniczy jury Festiwalu Filmowego w Biarritz (23-28 czerwca). I tym samym po raz kolejny udowodniła, że lubi trzymać ludzi w niepewności. To tylko potwierdza jej status ikony mody.