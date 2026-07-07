Zendaya prezentuje swoją olśniewającą figurę w efektownym, nowoczesnym stroju.

Amerykańska aktorka i producentka Zendaya po raz kolejny udowodniła swoje doskonałe wyczucie stylu na czerwonym dywanie. W Berlinie zrobiła furorę w czarnym, skórzanym stroju Louis Vuitton, szytym na miarę, podczas promocji filmu „Spider-Man: Brand New Day”, u boku brytyjskiego aktora Toma Hollanda.

Strój Louis Vuitton wykonany na zamówienie

Zendaya wzięła udział w wydarzeniu dla fanów na słynnym berlińskim Uber Platz, promującym nadchodzący film „Spider-Man”. Film zatytułowany „Spider-Man: Brand New Day” zapowiada powrót aktorki jako MJ u boku Toma Hollanda, który gra bohatera-pajęczaka. Na potrzeby tego promocyjnego występu aktorka starannie dobrała strój, dopracowany w najdrobniejszych szczegółach, idealnie wpasowujący się w uniwersum filmu.

Centralnym punktem tej stylizacji jest dwuczęściowy, czarny, skórzany komplet, zaprojektowany przez Louis Vuitton i uszyty na zamówienie dla Zendayi. Francuski dom mody, który regularnie współpracuje z Zendayą, stworzył stylizację, która łączy w sobie stonowaną paletę barw i zdecydowanie nowoczesny fason. Wybór czarnej skóry doskonale oddaje dramaturgię, jakiej oczekuje się od tej stylizacji. Ta stylistyczna spójność potwierdza miejsce Zendayi wśród najbardziej rozpoznawalnych ambasadorek francuskiego domu mody.

Krótki top w stylu kamizelki

Góra zestawu charakteryzuje się szczególnie wyrafinowanym krojem: krótkim, przypominającym kamizelkę krojem z szerokim, głębokim dekoltem w serek. Ta konstrukcja, będąca połączeniem topu i dopasowanego fasonu, ilustruje kreatywność Louis Vuitton w reinterpretacji klasycznych elementów garderoby. Daleko jej do prostego, krótkiego topu, ten element garderoby bazuje na silnych odniesieniach do haute couture, czerpiąc z kanonów krawiectwa, aby przekształcić je w ultranowoczesną sylwetkę.

Spódnica z niskim stanem i efektownym trenem

Dolna część stroju również emanuje stylistyczną śmiałością. Spódnica, skrojona tak, by przylegała do linii bioder, opada do ziemi, a następnie przechodzi w prawdziwie spektakularny tren. To połączenie – krótki top i długa spódnica z trenem – tworzy uderzający kontrast między precyzją krawiectwa a niemal królewskim rozmiarem spódnicy.

Biżuteria Lydii Courteille z motywem pajęczyny

Aby dopełnić hołd dla filmowego uniwersum, Zendaya wybrała wyjątkowo cenną i symboliczną biżuterię. Miała na sobie kolczyki Lydii Courteille z motywem pajęczyny oraz pasujący pierścionek. Te elementy biżuterii tworzą subtelny, a zarazem rozpoznawalny ukłon w stronę świata „Spider-Mana”.

Wygląd makijażu, który subtelnie nawiązuje do superbohatera

W kwestii urody, makijaż Zendayi również nawiązywał do tego starannie opracowanego motywu. Jej look charakteryzował się połyskującym fioletowym cieniem do powiek, uzupełnionym srebrnym detalem pod oczami, który odbijał światło. Jej rzęsy, subtelnie wystylizowane, by przywodzić na myśl niemal pajęczy efekt („pajęcze rzęsy”), stanowiły kolejny ukłon w stronę filmowego uniwersum. Całość dopełniała świetlista, opalona cera, usta w kolorze nude i ciemne paznokcie.

Fryzura „bixie” autorstwa Urszuli Stephen

Fryzura nie była dziełem przypadku. Zendaya postawiła na fryzurę „bixie”, połączenie chłopięcej fryzury i klasycznej pixie, stylizowaną przez jej wieloletnią stylistkę Ursulę Stephen. To krótkie cięcie, szczególnie popularne wśród gwiazd w ostatnich miesiącach, stanowi również krok w ewolucji stylistycznej Zendayi, która teraz z łatwością zmienia fryzury z długich na krótkie, w zależności od wyglądu.

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„Metodowanie” jako podpis

Występując w Berlinie, Zendaya po raz kolejny potwierdza swoją biegłość w „metodowym ubieraniu się”, czyli praktyce ubierania się w sposób bezpośrednio nawiązujący do promowanego dzieła lub postaci. Podczas poprzedniej trasy promującej film „Diuna”, Zendaya zaprezentowała już liczne stylizacje nawiązujące do estetyki filmu, w ścisłej współpracy z Lawem Roachem. To podejście, które stało się jej prawdziwym znakiem rozpoznawczym, sprawia, że każdy występ promocyjny staje się starannie przemyślanym momentem modowym.

W czarnym skórzanym garniturze od Louis Vuitton, biżuterii z pajęczym wzorem od Lydii Courteille i makijażu subtelnie inspirowanym filmem, Zendaya zaliczyła jeden z najbardziej pamiętnych występów promocyjnych w tym roku.