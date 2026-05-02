Tajska tancerka Lisa nosi koronkowy strój i wywołuje sensację

Tajska tancerka, raperka i aktorka Lisa, członkini południowokoreańskiego girlsbandu K-popowego BLACKPINK, nie potrzebuje czerwonego dywanu, żeby zrobić furorę. Swoim podpisem „BadAngelchella” i dwoma starannie dobranymi koronkowymi stylizacjami wywołała lawinę komentarzy na Instagramie.

Legenda, która mówi wszystko

Lisa opublikowała swoją karuzelę z jednowyrazowym podpisem: „BadAngelchella”, a następnie emoji ze skrzydłami. To bezpośrednie nawiązanie do Coachelli – festiwalu, na którym wystąpiła w kwietniu 2026 roku – połączone z wizerunkiem „złego anioła”, który kultywuje od swojego solowego debiutu. Jedno słowo, trzy światy: skrócony opis Lisy.

Sukienka mini z koronką w kwiaty

Na pierwszym zdjęciu Lisa ma na sobie czarną koronkową minisukienkę z ażurowymi detalami i kwiatowymi motywami. Sukienka jest celowo prześwitująca, grając na warstwie między koronką a tym, co kryje się pod spodem. Jej charakterystyczna grzywka okala twarz, a jej stylizacja to „makijaż bez makijażu” – perłowe policzki, podkreślone rzęsy i błyszczące, karmelowobrązowe usta.

Biały komplet szydełkowy i buty za kolano

Druga stylizacja zmienia biegi: biały komplet szydełkowy – pasująca góra i dół – zestawiony z czarnymi botkami za kolano. Jaskraworóżowa torebka i czarne paznokcie dopełniają stylizację, w której kontrast między nieskazitelną bielą szydełka a nasyconym różem dodatku tworzy natychmiastowy efekt wizualny.

2,8 miliona polubień i mnóstwo komentarzy

Liczby pod postem mówią same za siebie o wpływie Lisy na media społecznościowe. 2,8 miliona polubień, 93 700 udostępnień, 72 000 udostępnień i 13 700 komentarzy – statystyki przewyższające większość postów światowych celebrytów. „Królowo” – napisała jedna z fanek. „Jesteś urocza, słodka, śliczna, oszałamiająca, wspaniała, piękna i po prostu o mój Boże” – zachwycał się kolejny z długiej i entuzjastycznej listy.

Lisa, wschodząca ikona solo

Odkąd opuściła YG Entertainment i rozpoczęła karierę solową, Lisa brała udział w licznych kolaboracjach i występach, umacniając swoją pozycję globalnej ikony. Obecna na festiwalu Coachella 2026 i regularnie pojawiająca się na okładkach najważniejszych magazynów modowych, wypracowała sobie własną estetykę, która łączy w sobie nawiązania do K-popu, haute couture i zachodnią śmiałość. Ta karuzela „BadAngelchella” jest najnowszym i najbardziej dopracowanym przykładem tego zjawiska.

Podsumowując, z 2,8 milionami polubień i całkowicie zmyślonym podpisem Lisa z południowokoreańskiej grupy K-popowej BLACKPINK potwierdza jedno: jej wizualny wszechświat należy tylko do niej i cały świat chce do niego wejść.