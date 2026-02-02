Search here...

„Królowa”: Jennifer Lopez robi furorę w „ekstrawaganckiej” sukni

Léa Michel
@jlo/Instagram

Jennifer Lopez po raz kolejny rozpaliła media społecznościowe postem nawiązującym do serialu „Bridgertonowie”. Na Instagramie amerykańska artystka wtulona w fotel, otoczona lawendową tiulową sukienką, a wszystko to w przytulnej atmosferze przy kominku. Podpis brzmi: „Drodzy miłośnicy J Lovers… Kto jeszcze nie może się doczekać dzisiejszego wieczoru na „Bridgertonów”? Ja jestem 🤍💜”.

Suknia operowa

Suknia, o dramatycznych proporcjach, wydaje się być uszyta z tysięcy płatków zwiewnej tkaniny. Imponująca objętość tiulu spływa kaskadami po podłodze niczym pastelowy, kwiatowy ocean. Surowy, stonowany liliowy kolor przywodzi na myśl barwy regencji, tak uwielbiane przez serial „Bridgertonowie”, a całość podkreśla otoczenie: kominek, zabytkowe książki, świece i romantyczne bukiety.

Inscenizacja i odniesienia do kultury popularnej

Piosenkarka i aktorka, sfotografowana przez fotografa mody Johna Russo, prezentuje nienaganny look: wysoki, lekko rozczochrany kok, odsłaniające błyszczące kolczyki i delikatny, różany makijaż. Całość nawiązuje do królewskich portretów, zachowując jednocześnie charakterystyczny styl J.Lo. W komentarzach posypały się komplementy: „Królowa!” – wykrzykiwało wielu internautów, nawiązując do roli królowej Charlotte w serialu.

Jennifer Lopez wciela się w postać współczesnej królowej popu, balansując na granicy między londyńskimi balami śmietanki towarzyskiej a hollywoodzkimi marzeniami. Ten występ przypomina, że dla niej styl jest zawsze spektaklem samym w sobie. I że nawet w natchnionej produkcji Jennifer Lopez niezaprzeczalnie pozostaje królową własnej narracji.

Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
