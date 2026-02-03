Search here...

„Wygląda jak kosmitka”: poetycki look FKA Twigs wywołuje kontrowersje w mediach społecznościowych

Léa Michel
@fkatwigs/Instagram

Znana ze swoich poetyckich wyborów modowych, brytyjska piosenkarka i autorka tekstów Tahliah Debrett Barnett, znana również jako FKA Twigs, po raz kolejny wywołała kontrowersje swoim strojem, wywołując burzliwe reakcje w internecie. Niektórzy chwalili jej „wizjonerską śmiałość”, podczas gdy inni uznali ją za wręcz „obcą”.

Sylwetka godna opowieści fantasy

Na gali Grammy w 2026 roku FKA Twigs miała na sobie suknię uszytą na zamówienie przez Paolo Carzanę w beżowo-brązowych odcieniach, z falbaniastymi brzegami, przywodzącymi na myśl dziką naturę. Dekolt w kształcie serca i odkryte ramiona zdobiły metaliczne motywy winorośli, tworząc leśny i romantyczny efekt rodem z baśni.

Szpilki XXL owinięte rajstopami

Kulminacją pokazu były jej buty: wysokie czółenka na platformie, otulone beżowymi rajstopami z siateczki z czarnymi, kwiatowymi wzorami, które rozciągały się wokół pięt, tworząc hybrydowy i awangardowy look. Ten detal sprawił, że czółenka stały się organicznym przedłużeniem sylwetki, flirtując z czystą awangardą.

Kontrowersje w sieci: geniusz czy przesada?

W mediach społecznościowych od razu wybuchły komentarze: „Absolutna wizjonerka!” „Ona na nowo odkrywa buty!” wykrzyknęli fani, a inni komentowali : „Wygląda jak kosmita!” „Nie da się w tym chodzić!”. Ten kontrast doskonale ilustruje istotę FKA Twigs: kwestionowanie norm i dzielenie opinii w celu wywarcia trwałego wrażenia.

FKA Twigs, królowa mody eksperymentalnej

Artystka z „Eusexua” (zwyciężczyni w kategorii taniec/elektronika) zgromadziła kolekcję kultowych stylizacji obuwniczych, od botków Schiaparelli z dziurką na klucz po rzeźbiarskie półbuty Louboutina. Podczas gali Grammy 2026 posunęła się jeszcze dalej, łącząc rajstopy i obcasy w kreacji, która przełamała tradycyjne kanony elegancji.

Po raz kolejny przekraczając granice tradycyjnej mody, FKA Twigs potwierdza swój status artystki równie wyjątkowej w muzyce, jak i w podejściu do ubioru. Każde publiczne wystąpienie staje się wizualnym manifestem, w którym ciało, tkanina i wyobraźnia łączą się, tworząc niepowtarzalny język. Niezależnie od tego, czy się z nią utożsamiasz, czy nie, nigdy nie pozostawia nikogo obojętnym i być może to właśnie cecha prawdziwej ikony: takiej, która sprawia, że każdy strój jest artystycznym manifestem, czymś pomiędzy subwersją a poezją.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
