W wieku 53 lat piosenkarka Vanessa Paradis zapowiada powrót nieoczekiwanego trendu.

Francuska piosenkarka, aktorka i modelka Vanessa Paradis przywraca trend, który wiele osób uważało za zarezerwowany dla kobiet po dwudziestce: minispódniczkę. Pozując dla Madame Figaro, Paradis prezentuje się od stóp do głów w kreacji Chanel i potwierdza, że mini będzie królować w 2026 roku.

Przełomowy występ w minispódniczce

Do sesji zdjęciowej w połowie stycznia 2026 roku Vanessa Paradis wybrała czarną satynową mini spódniczkę, luźny top i skórzane kozaki sięgające do ud. Rezultat: wyrazista sylwetka, która podkreśla jej nogi. Ta od stóp do głów stylizacja Chanel, prosta i niezwykle efektowna, dowodzi, że po pięćdziesiątce mini spódniczka nie jest zakazana, ale stanowi stylowy plac zabaw.

Mini spódniczka gwiazdą wybiegów w 2026 roku

Rok 2026 to triumfalny powrót „mini”: (bardzo) krótkich spódniczek w Dior, Prada, Chloé i Loewe, noszonych ze wszystkim, od balerinek po kozaki za kolano. Mini nie jest już zarezerwowane wyłącznie dla wieczorowych stylizacji; wkracza do codziennego użytku, stylizowanego z bardziej stonowanymi elementami. Trend na tym się nie kończy: sukienki i szorty również stają się krótsze, szczególnie latem 2026 roku, odzwierciedlając wyraźne dążenie do wyzwolenia nóg i bardziej swobodnego stylu.

Po 50 latach mini jako manifest

Wybierając minispódniczkę w wieku 53 lat, Vanessa Paradis wysyła jasny sygnał: wiek nie jest powodem, by dyktować długość ubrań – niektórzy wciąż w to wątpią. Jej strój idealnie łączy w sobie zasady mody (kozaki za kolano, satyna) i stonowaną elegancję (czerń, czyste linie), oferując inspirujący przewodnik dla kobiet po pięćdziesiątce. Ten look odrzuca nakaz „za krótkie po pięćdziesiątce” i wpisuje się w szerszy ruch kobiet – znanych czy nie – które domagają się prawa do pokazywania swoich ciał, niezależnie od wieku.

Vanessa Paradis, wieczna trendsetterka

Od debiutu francuska piosenkarka, aktorka i modelka Vanessa Paradis oscyluje między bohemą a romantyzmem i ostrym paryskim szykiem, często wyprzedzając swoje czasy. W 2026 roku, nadając minispódniczce dojrzały i ultrastylowy wygląd, potwierdza swój status ikony, która kwestionuje zasady, nigdy ich nie narzucając.

Krótko mówiąc, jej przesłanie jest proste: styl to kwestia nastawienia, a nie liczby świeczek na torcie. A minispódniczka, daleka od bycia „reliktem gimnazjum”, staje się, dzięki jej wpływowi, symbolem pewności siebie w każdym wieku.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
