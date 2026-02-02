W wieku 52 lat Heidi Klum zadebiutowała z imponującą metamorfozą włosów

Niemiecko-amerykańska modelka, osobowość telewizyjna i aktorka Heidi Klum nadal przełamuje konwenanse związane z wiekiem i modą, zmieniając fryzurę, która natychmiast przykuła uwagę obserwatorów. To nie tylko „odświeżenie fryzury”, ale punkt zwrotny w jej charakterystycznym stylu: porzuciła niesforną grzywkę, która przez kilka miesięcy była nieodłącznym elementem jej wyglądu, na rzecz bardziej swobodnej fryzury.

Jasny wygląd bez frędzli dla odświeżonego stylu

Heidi Klum zrezygnowała z potarganej grzywki, którą nosiła od zeszłego lata, na rzecz długich, miodowoblond włosów zaczesanych do tyłu i obramowanych warstwami. Ta swobodna fryzura podkreśla jej rysy i błyszczące kolczyki, a całość uzupełnia metaliczny, rdzawy makijaż na powiekach oraz brzoskwiniowy odcień policzków i ust.

Czerwona sukienka jako wsparcie

Na imprezie Clive'a Davisa przed galą Grammy, 31 stycznia 2026 roku w hotelu Beverly Hilton, niemiecka supermodelka miała na sobie czerwoną sukienkę typu halter projektu Marii Lucii Hohan z głębokim dekoltem sięgającym pępka. Plisowana, mikroodblaskowa tkanina tworzyła płynną iluzję optyczną, jakby spódnica i gorset z niskim stanem były wykonane z płynnych frędzli. Wysokie rozcięcie na lewym biodrze odsłaniało czerwone sandały.

Lekki, przewiewny płaszcz, który dopełni cały look

Do tego monochromatycznego looku dodała puszysty czerwony płaszcz zapinany na łokciach, dodając fantazyjnego akcentu jej smukłej sylwetce. Pozując u boku amerykańskiej piosenkarki, aktorki i przedsiębiorczyni Demi Lovato, amerykańskiej aktorki i piosenkarki Dove Cameron oraz kanadyjskiej modelki Winnie Harlow, Heidi Klum po raz kolejny udowodniła, że jest mistrzynią w tworzeniu efektownych stylizacji.

Ta zmiana fryzury to odejście od grzywki, którą preferuje jej mąż Tom Kaulitz, co Heidi Klum ujawniła w 2021 roku, obcinając włosy „żeby mu się przypodobać”. Gwiazda programu „Project Runway” potwierdza w ten sposób swoje pragnienie czegoś nowego tuż przed galą Grammy (1 lutego 2026 r.).