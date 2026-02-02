Search here...

W wieku 52 lat Heidi Klum zadebiutowała z imponującą metamorfozą włosów

Anaëlle G.
@heidiklum/Instagram

Niemiecko-amerykańska modelka, osobowość telewizyjna i aktorka Heidi Klum nadal przełamuje konwenanse związane z wiekiem i modą, zmieniając fryzurę, która natychmiast przykuła uwagę obserwatorów. To nie tylko „odświeżenie fryzury”, ale punkt zwrotny w jej charakterystycznym stylu: porzuciła niesforną grzywkę, która przez kilka miesięcy była nieodłącznym elementem jej wyglądu, na rzecz bardziej swobodnej fryzury.

Jasny wygląd bez frędzli dla odświeżonego stylu

Heidi Klum zrezygnowała z potarganej grzywki, którą nosiła od zeszłego lata, na rzecz długich, miodowoblond włosów zaczesanych do tyłu i obramowanych warstwami. Ta swobodna fryzura podkreśla jej rysy i błyszczące kolczyki, a całość uzupełnia metaliczny, rdzawy makijaż na powiekach oraz brzoskwiniowy odcień policzków i ust.

Czerwona sukienka jako wsparcie

Na imprezie Clive'a Davisa przed galą Grammy, 31 stycznia 2026 roku w hotelu Beverly Hilton, niemiecka supermodelka miała na sobie czerwoną sukienkę typu halter projektu Marii Lucii Hohan z głębokim dekoltem sięgającym pępka. Plisowana, mikroodblaskowa tkanina tworzyła płynną iluzję optyczną, jakby spódnica i gorset z niskim stanem były wykonane z płynnych frędzli. Wysokie rozcięcie na lewym biodrze odsłaniało czerwone sandały.

Zobacz ten post na Instagramie

Post udostępniony przez Heidi Klum (@heidiklum)

Lekki, przewiewny płaszcz, który dopełni cały look

Do tego monochromatycznego looku dodała puszysty czerwony płaszcz zapinany na łokciach, dodając fantazyjnego akcentu jej smukłej sylwetce. Pozując u boku amerykańskiej piosenkarki, aktorki i przedsiębiorczyni Demi Lovato, amerykańskiej aktorki i piosenkarki Dove Cameron oraz kanadyjskiej modelki Winnie Harlow, Heidi Klum po raz kolejny udowodniła, że jest mistrzynią w tworzeniu efektownych stylizacji.

Ta zmiana fryzury to odejście od grzywki, którą preferuje jej mąż Tom Kaulitz, co Heidi Klum ujawniła w 2021 roku, obcinając włosy „żeby mu się przypodobać”. Gwiazda programu „Project Runway” potwierdza w ten sposób swoje pragnienie czegoś nowego tuż przed galą Grammy (1 lutego 2026 r.).

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
Article précédent
Ta brytyjska modelka na nowo definiuje gorset, stosując zdecydowanie nowoczesne podejście
Article suivant
„Królowa”: Jennifer Lopez robi furorę w „ekstrawaganckiej” sukni

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

W wieku 82 lat piosenkarka błyszczy na czerwonym dywanie Grammy.

Kanadyjska piosenkarka i autorka tekstów Joni Mitchell, żywa legenda muzyki folkowej, niedawno rozświetliła czerwony dywan podczas gali Grammy...

„Królowa”: Jennifer Lopez robi furorę w „ekstrawaganckiej” sukni

Jennifer Lopez po raz kolejny rozpaliła media społecznościowe postem nawiązującym do serialu „Bridgertonowie”. Na Instagramie amerykańska artystka wtulona...

Ta brytyjska modelka na nowo definiuje gorset, stosując zdecydowanie nowoczesne podejście

Na premierze nowej ekranizacji „Wichrowych Wzgórz” Cara Delevingne wzbudziła sensację. Brytyjska modelka wybrała sylwetkę inspirowaną wiktoriańskim gorsetem, dodając...

Ta francuska influencerka przywraca do życia kultowy wizerunek z serialu telewizyjnego z lat 90.

Natychmiast rozpoznawalna sylwetka, wyraziste nadruki i natychmiast rozpoznawalne nawiązanie do popkultury. Lena Mahfouf, lepiej znana jako Lena Situations,...

W wieku 49 lat była prezenterka telewizyjna przełamuje tabu dotyczące wieku kobiet

Zawsze promienna, szczera i spontaniczna, Alessandra Sublet nigdy nie bała się mówić, co myśli. Zbliżając się do 50....

„Niesamowita charyzma”: Nicole Kidman zachwyca w pomarańczowej sukience

Australijsko-amerykańska aktorka, producentka i reżyserka Nicole Kidman niedawno pojawiła się w Paryżu na prestiżowej gali rozdania nagród Peninsula...

© 2025 The Body Optimist