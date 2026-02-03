Search here...

Krytykowana za to, że „wygląda bardzo staro”, ta aktorka odpowiada

Léa Michel
Extrait du film « The Housemaid » (La Femme de ménage)

W branży, w której wygląd często ocenia się bardziej niż talent, niektóre gwiazdy nie kryją się z niestosownymi uwagami. Niedawno amerykańska aktorka i modelka Amanda Seyfried trafiła na pierwsze strony gazet po krytyce ze względu na wiek. Jej reakcja wywołała falę wsparcia i na nowo ożywiła debatę na temat związku między starzeniem się a przemysłem filmowym.

O jeden komentarz za dużo

Wszystko zaczęło się od komentarza w sieci: jeden z użytkowników stwierdził, że Amanda Seyfried „wygląda strasznie staro”. Niestety, to częste stwierdzenie w mediach społecznościowych, ale tym razem amerykańska aktorka Amanda Seyfried nie odpuściła. Zamiast odpowiedzieć agresywnie, odparła: „Mam 40 lat”. Była to rzeczowa, rozbrajająco szczera odpowiedź, która trafiła w sedno. Jej reakcja została natychmiast pochwalona przez fanów i wielu obserwatorów, którzy uznali ją za zdecydowany gest przeciwko ciągłej presji wywieranej na kobiety w branży rozrywkowej.

Hollywood i strach przed upływem czasu

Amanda Seyfried, która zasłynęła rolą w „Wrednych dziewczynach” i zdobyła uznanie za role w „Manku” i „Nędznikach”, nie po raz pierwszy wypowiada się na temat standardów narzucanych kobietom na ekranie. Jej odpowiedź po raz kolejny uwypukla powracający problem: ageizm, czyli dyskryminację ze względu na wiek. W systemie, w którym młodość jest często postrzegana jako atut marketingowy, aktorki po trzydziestce są niekiedy marginalizowane, pomimo swojego doświadczenia i talentu.

Inspirująca odpowiedź

Spokojnie i dumnie przyznając się do swojego wieku, Amanda Seyfried przypomina nam, że starzenie się nie jest niczym wstydliwym – wręcz przeciwnie, jest świadectwem bogatej osobistej i artystycznej drogi. Wielu komentatorów internetowych chwaliło jej postawę, postrzegając ją jako „przykład pewności siebie” i „zaproszenie do zmiany naszego spojrzenia na kobiece piękno”.

Prostym zdaniem ( „Mam 40 lat” ) Amanda Seyfried przekształciła seksistowską uwagę w okazję do zbiorowej refleksji. Starzenie się nie jest wadą; to dowód na to, że idziesz naprzód – a w Hollywood ten przekaz dopiero zaczyna być słyszalny.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
„Wygląda jak kosmitka”: poetycki look FKA Twigs wywołuje kontrowersje w mediach społecznościowych
W wieku 46 lat Kate Hudson dzieli się swoimi paryskimi stylizacjami i zimową kąpielą we Francji

