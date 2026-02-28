„Jesteś oszałamiająca”: Zdjęcia tej amerykańskiej aktorki w Tajlandii wywołują poruszenie

Victoria Justice, była gwiazda amerykańskiego sitcomu „Victorious”, niedawno wywołała burzę w mediach społecznościowych swoimi zdjęciami z wakacji na Koh Samui w Tajlandii. Karuzela zdjęć z podpisem „Koh Samui 🌺🩵✨🍉🥥🌴” zebrała ponad 250 000 polubień, celebrując jej naturalny blask nad basenem bez krawędzi.

Basen bez krawędzi Paradise

Na głównym zdjęciu amerykańska aktorka i piosenkarka pozuje przy turkusowym basenie. Następnie, ubrana w kolorowy, pasiasty strój i rozpiętą, oversize'ową białą koszulę, z włosami spiętymi w wysoki kok i okularami przeciwsłonecznymi, popija drinka. Złoty manicure i delikatne kolczyki dopełniają tę szykowną, wakacyjną stylizację.

W poście na przemian pojawiają się widoki zachodzącego słońca na plaży, kolorowe tajskie dania, egzotyczne soki i swobodne pozy. Od dziewiczej plaży po palmy kokosowe, Victoria uchwyca esencję tropikalnego luksusu, zachowując jednocześnie autentyczność i promienność.

Fani w całkowitym podziwie

Fan chwali „doskonały basen, morską bryzę i spokojną pewność siebie”. Reakcje są liczne: „Sprawiasz, że Tajlandia jest jeszcze piękniejsza!” , „Żyję pośrednio!” , „Wspaniale!”. Inni dorzucają swoje trzy grosze: „To światło jest nierealne”, „Wygląda jak żywa pocztówka”, „Jak ci się udaje być tak promienną?” . Posty zalewają emotikony przedstawiające słońce, falę i serduszka, a fani domagają się podania sekretnego adresu willi i marki jej dwupokojowego apartamentu.

W ciągu kilku godzin zdjęcia Victorii Justice zebrały tysiące polubień i udostępnień. Niektórzy opisywali ją jako „uosobienie słońca”, podczas gdy inni chwalili jej „nieskrępowaną, naturalną elegancję”. Turkusowe refleksy, złota cera i pogodny uśmiech sprawiały, że zdjęcia zdawały się zatrzymywać czas.

Victoria Justice znakomicie łączy seriale, muzykę i spontaniczne chwile na plaży. Te tajskie zdjęcia przypominają o jej „ponadczasowym uroku”, który wciąż urzeka publiczność.