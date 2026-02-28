W wieku 51 lat Penélope Cruz rozświetla Londyn w rzeźbiarskiej czarnej sukience

Hiszpańska aktorka Penélope Cruz, promująca film „Panna młoda!” w reżyserii Maggie Gyllenhaal, rozpaliła londyńskie ulice spektakularną kreacją Jacquemusa z kolekcji jesień 2026. Ta mała czarna sukienka z głębokim dekoltem i spódnicą z postrzępionych wstążek podkreślała jej figurę.

Kreacja na jesień 2026

Penélope Cruz miała na sobie obcisłą sukienkę-body z długim rękawem, z dołem z podartych wstążek, które tańczyły przy każdym kroku, i wyrazistym okrągłym dekoltem. Eleganckie perłowe kolczyki-żyrandole i minimalistyczne czarne szpilki dopełniały wyrafinowaną stylizację, a jej nowy asymetryczny bob z grzywką zaczesaną na bok podkreślał jej kultową twarz.

Charakterystyczny brązowy makijaż w stylu smoky

Penélope Cruz postawiła na intensywny look: wyrazisty czarny eyeliner, opalizujący brązowy cień do powiek i matowe, różowe usta w odcieniu nude, podkreślające jej kultowe, sarnie oczy. Zdobywczyni Oscara po raz kolejny udowodniła, że jest mistrzynią ponadczasowej elegancji.

Zwycięska promocja „Panny Młodej!”

Ta podróż do Londynu jest częścią trasy promocyjnej „The Bride!”, długo oczekiwanego projektu po jej ostatnich sukcesach. Penélope Cruz potwierdza swój status ponadczasowej ikony mody, z łatwością łącząc awangardowe haute couture z naturalną elegancją.

Jej magnetyczna obecność przetrwała pokolenia, przypominając nam, dlaczego jest jedną z największych gwiazd światowego kina, zdolną rozpalić każdy czerwony dywan.