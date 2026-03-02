Madonna w koronce rozpala atmosferę Tygodnia Mody w Mediolanie

Léa Michel
Madonna po raz kolejny udowodniła, że jest „królową stylu”, prezentując się olśniewająco na pokazie Dolce & Gabbana jesień/zima 2026/2027 podczas Tygodnia Mody w Mediolanie. Siedząc w pierwszym rzędzie, rozpaliła atmosferę w krótkiej, czarnej, koronkowej sukience, która była jednocześnie gotycka i niezwykle elegancka.

Koronkowa sukienka z gotyckimi akcentami

Na tę okazję Madonna wybrała czarną koronkową sukienkę z gorsetem. Do sukienki dołączono czarne rajstopy z rozcięciem i czarne czółenka ze spiczastymi noskami. To połączenie usztywnionego gorsetu, delikatnej koronki i krótkiego kroju stworzyło bardzo stonowany, gotycki look, coś pomiędzy buduarem a czerwonym dywanem.

Aby zrównoważyć ten look, Madonna założyła na niego dopasowany czarny płaszcz/marynarkę, rozpięty. Precyzyjne ramiona, dopasowany krój i długość płaszcza dodały mu odrobinę wyrafinowania, niczym „zbroja haute couture”. Czarna torebka na ramieniu dopełniała ten całkowicie czarny look, idealnie wpisując się w DNA Dolce & Gabbana.

Dodatki, które robią całą różnicę: czarne okulary przeciwsłoneczne i turkusowe rękawiczki

Wierna swojemu wizerunkowi „nietykalnej gwiazdy”, Madonna w pierwszym rzędzie miała na sobie również duże czarne okulary przeciwsłoneczne, podkreślające jej tajemniczość i kultowy status. Najbardziej zaskakującym detalem jej stroju były jednak turkusowe rękawiczki, które ostro kontrastowały z całkowicie czarnym zestawem. Ten żywy, niemal teatralny dobór kolorów nadał tej skądinąd bardzo mrocznej stylizacji nutę fantazji i nowoczesności, a jednocześnie podkreślił jej zdolność do łamania zasad za pomocą jednego dodatku.

Wirusowy występ, od pierwszego rzędu po Instagram

Madonna nie tylko zrobiła furorę w salonie: udostępniła również filmik, na którym spaceruje po balkonie z widokiem na panoramę Mediolanu, ubrana w tę samą sukienkę. Podpis brzmiał po prostu: „Ciao Milano 🇮🇹” – co wywołało lawinę komentarzy fanów, zachwyconych jej powrotem do estetyki „gorsetów i koronek”, która ukształtowała jej legendę.

W tej małej, czarnej, koronkowej sukience, gotyckim gorsecie i turkusowych rękawiczkach Madonna przypomniała Milanowi, że wciąż jest prawdziwą gwiazdą mody. Z powodzeniem powróciła do swoich kultowych kodów – dramatycznych, czarnych, wyrazistych dodatków – dostosowując je jednocześnie do panującej atmosfery. Efekt: występ, który wywołał ogromne poruszenie, zarówno w pierwszym rzędzie, jak i w mediach społecznościowych.

Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
