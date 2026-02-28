Search here...

Serena Williams błyszczy w rzadkim klipie wideo ze swoją córką, mając na sobie sukienkę-sweter.

Anaëlle G.
@serenawilliams/Instagram

Serena Williams niedawno udostępniła na Instagramie filmik prezentujący dwie stylizacje i uroczą chwilę ze swoją najmłodszą córką, Adirą River (2 lata). Post z podpisem „Uwielbiam ten okres macierzyństwa i MNIE!” celebruje macierzyństwo i swobodny styl.

Elegancka beżowa sukienka-sweter (i nie tylko)

Legenda tenisa najpierw założyła sukienkę-sweter w kolorze piaskowym z dekoltem w serek, do tego długie blond włosy, ciemne, przydymione oko, wyraziste rzęsy, połyskujący rozświetlacz i delikatnie podkreślone usta. Błyszczący zegarek, delikatny naszyjnik i diamentowe kolczyki dopełniają tę swobodną, elegancką stylizację.

Następnie założyła błękitny top, dopasowany w talii jak koszula, ciemnoniebieskie dżinsy z wysokim stanem, neonowe łososiowe czółenka i biżuterię unisex, w tym niebieski pierścionek. Utrzymała tę samą fryzurę i makijaż, co pozwoliło jej uzyskać nonszalancki, uliczny styl.

Uroczy moment z Adirą

Kulminacyjny moment: Adira myje zęby, a Serena delikatnie bierze ją w ramiona i z uśmiechem na ustach wyciąga szczoteczkę. Ta prosta i autentyczna scena ukazuje codzienny moment, z dala od blasku fleszy i trofeów. Serena Williams, matka dwóch córek z Alexis Ohanian – Olympia i Adira – uosabia radosne i asertywne macierzyństwo, rzadko spotykane na ekranie. Pomiędzy śmiechem, spontanicznymi gestami i pełnymi miłości spojrzeniami pokazuje, że poza ikoną sportu kryje się obecna, łagodna matka, głęboko zaangażowana w te drobne chwile, które tworzą wspaniałe wspomnienia.

Ostatecznie Serena Williams z inspirującą łatwością łączy sport na najwyższym poziomie, modę i rodzicielstwo. Ten film doskonale ukazuje jej udane przejście do satysfakcjonującego życia po zakończeniu kariery tenisowej. Pozostaje absolutną ikoną, cenioną za autentyczne życie rodzinne.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
