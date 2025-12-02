Search here...

Halle Berry (59) pojawia się bez makijażu w koszuli nocnej

Léa Michel
@halleberry/Instagram

Znana z elegancji i charyzmy na czerwonym dywanie, Halle Berry po raz kolejny oczarowała swoich fanów. Na Święto Dziękczynienia amerykańska aktorka, producentka i modelka pojawiła się niedawno bez makijażu w wyrafinowanej kreacji: czarnej koronkowej sukience. Udowadnia, że autentyczne piękno nie potrzebuje sztuczności.

Intymna i radosna chwila udostępniona na Instagramie

Halle Berry opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie zrobione w domu, ukazujące spokojne chwile poranka Święta Dziękczynienia. Wylegując się na plecionym pufie w kolorze taupe, aktorka promienieje szczęściem w zwiewnej koszuli nocnej ozdobionej delikatną koronką wokół dekoltu i ramiączek. Jej kręcone włosy, subtelnie podkreślone złotymi tonami, otaczają promienną twarz. Zdjęcie uzupełnia prostym i szczerym przesłaniem wdzięczności: mówi, że jest „głęboko wdzięczna mojej rodzinie, przyjaciołom i miłości, którą wnoszą do mojego życia”, życząc swoim 9,2 milionom obserwujących Święta Dziękczynienia „pełnego radości i wdzięczności”.

Naturalne piękno chwalone przez internautów

Sekcja komentarzy pod jej postem szybko zapełniła się komentarzami. Fani chwalili autentyczność i pewność siebie Halle Berry, doceniając jej umiejętność prezentowania się bez makijażu i pełnego zaakceptowania swojego wieku. Wielu uznało to za powiew świeżości w świecie zdominowanym przez filtry i retusz. Niektórzy użytkownicy bez wahania nazwali ten moment „rzadkim i inspirującym”, chwaląc „naturalne piękno” i „autentyczną radość”, które Halle Berry emanuje na zdjęciu.

Ponadczasowa elegancja, nawet z dala od świateł reflektorów.

Po lecie spędzonym w trasie z partnerem, muzykiem Vanem Huntem, Halle Berry dzieli się teraz spokojniejszymi chwilami z życia codziennego. Relaksując się w domu i bawiąc z kotami, aktorka nadal pielęgnuje wizerunek osoby prostej i wiernej sobie.

Na tym zdjęciu Halle Berry przypomina nam, że prawdziwe piękno tkwi w pewności siebie, wdzięczności i prostocie. Bez brokatu i makijażu, gwiazda „Kobiety Kot” pokazuje, że jest promienną ikoną, której wdzięk wykracza daleko poza ekran.

Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
