Search here...

Podczas koncertu Shakira upada na scenę i martwi swoich fanów.

Léa Michel
@shakira/Instagram

Podczas koncertu w San Salvador w Salwadorze, Shakira wywołała poruszenie upadkiem na scenie, co natychmiast zaniepokoiło jej fanów. Pomimo skręcenia kostki, kolumbijska piosenkarka i autorka tekstów szybko wznowiła występ, po raz kolejny demonstrując swoją legendarną odporność.

Spektakularny upadek w środku „Si Te Vas”

Podczas koncertu w San Salvador, w ramach trasy koncertowej „Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, Shakira wykonywała utwór „Si Te Vas”, gdy doszło do wypadku. Biegnąc przez scenę, skręciła kostkę, upadając na łokieć, który przewrócił statyw mikrofonowy. Nagrania nagrane przez publiczność pokazują, jak piosenkarka upada na podłogę, by po kilku sekundach wstać z mikrofonem w dłoni i dokończyć piosenkę bez zająknięcia. „Auć, co za upadek!” – zażartowała do publiczności, witana brawami gitarzysty.

Zobacz ten post na Instagramie

Post udostępniony przez Shaki🐺 (@shkirafans)

Zaniepokojone reakcje fanów i odpowiedź Shakiry

Filmy z tego incydentu szybko zalały media społecznościowe, wywołując falę zaniepokojonych wiadomości. „Biedactwo! Mam nadzieję, że nic jej nie jest!”. „Jest taka silna, że zachowała zimną krew” – komentowali fani, podziwiając jej reakcję. Jeden z fanów porównał nawet gwiazdę do „feniksa, który zawsze odradza się z popiołów”.

Następnego dnia Shakira szybko uspokoiła wszystkich na Instagramie: „Nie martwcie się, jestem z gumy, haha. Nikt nie jest odporny na upadki”. Wiadomość ta uspokoiła atmosferę i wzmocniła jej wizerunek jako „niezwyciężonej wojowniczki”.

Triumfalna trasa pomimo wyzwań

Ten koncert jest częścią najbardziej dochodowej trasy koncertowej roku dla artystki, zapoczątkowanej w zeszłym roku po wydaniu albumu o tym samym tytule „Las Mujeres Ya No Lloran” (Kobiety już nie płaczą). Koncert, który potrwa do kwietnia w Abu Zabi, zawiera utwory takie jak „Out of Your League”, powszechnie postrzegany jako uszczypliwość wobec jej byłego, hiszpańskiego piłkarza i biznesmena Gerarda Piqué. Shakira występuje z niesłabnącą energią, udowadniając, że ani niepowodzenia, ani osobiste zawirowania nie są w stanie jej powstrzymać.

Ostatecznie ta jesień to kolejny epizod w karierze artystki, która przekuwa przeszkody w niezapomniane występy. Shakira pokazuje, że jej motto – „biodra nie kłamią” – odnosi się również do jej stalowej determinacji: wraca do formy, zawsze silniejsza, na oczach zachwyconej publiczności.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
Lata później były fryzjer Lady Diany ujawnia jej rutynę pielęgnacyjną
Article suivant
Były piłkarz reprezentacji narodowej zaskakuje akrobacją w wodzie

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Były piłkarz reprezentacji narodowej zaskakuje akrobacją w wodzie

Laure Boulleau, była reprezentantka Francji w piłce nożnej i komentatorka Canal+, zaskoczyła swoich obserwatorów na Instagramie akrobatyką na...

Lata później były fryzjer Lady Diany ujawnia jej rutynę pielęgnacyjną

Lata po śmierci, Lady Diana wciąż inspiruje ponadczasową elegancją i prostym pięknem. Richard Dalton, jej były fryzjer ,...

Dzięki temu brązowemu kolorowi włosów Taylor Swift dokonała jednej z najbardziej spektakularnych metamorfoz.

Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Taylor Swift wywołała spore poruszenie, prezentując się w nowym teledysku „Opalite” jako brunetka,...

53-letnia Gwyneth Paltrow pozuje naturalnie w saunie

Z dala od czerwonego dywanu i starannie dobranych stylizacji, Gwyneth Paltrow postanowiła pokazać się taka, jaka jest naprawdę:...

„Zdeformowane usta”: 62-letnia prezenterka żałuje tej operacji plastycznej

Francuska dziennikarka, prezenterka radiowa i telewizyjna Sophie Davant niedawno szczerze opowiedziała o swoich doświadczeniach z chirurgią plastyczną. Choć...

Sukienka Lady Gagi zaprezentowana na Super Bowl skrywała bardzo symboliczny szczegół.

Piosenkarka i autorka tekstów Lady Gaga zaskoczyła niedawno publiczność podczas Super Bowl LII, grając na scenie z portorykańskim...

© 2025 The Body Optimist