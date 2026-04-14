Kendall Jenner zaskakuje na festiwalu Coachella minimalistycznym wyglądem

Amerykańska modelka i przedsiębiorczyni Kendall Jenner zwróciła na siebie uwagę na festiwalu Coachella 2026 (10-19 kwietnia) minimalistyczną sylwetką, odchodzącą od stylizacji tradycyjnie kojarzonych z festiwalem. Jej stylizacja odzwierciedla trend w kierunku bardziej stonowanych strojów, stawiając na proste kroje i czyste zestawienia.

Minimalistyczny wygląd, który łamie przyjęte konwenanse.

Zauważona podczas pierwszego weekendu festiwalu Coachella, Kendall Jenner postawiła na strój charakteryzujący się czystymi liniami i neutralną paletą kolorów. Skupiła się na łączeniu podstawowych elementów, stawiając na funkcjonalną estetykę, pasującą do festiwalowego otoczenia. Wybór ten kontrastował z wizerunkiem tradycyjnie kojarzonym z festiwalem Coachella, często charakteryzującym się bohemistycznymi sylwetkami, warstwowymi dodatkami i wyrazistymi wzorami. Strój Kendall Jenner ilustruje podejście, w którym prostota staje się centralnym elementem stylu.

Ewolucja stylu Coachella

Od kilku lat styl prezentowany na festiwalu Coachella ewoluuje w kierunku bardziej zróżnicowanych sylwetek. Choć estetyka boho dominuje od dawna, stopniowo pojawiają się nowe wpływy minimalizmu i mody ulicznej. Ta transformacja odzwierciedla ogólną ewolucję trendów w modzie, gdzie popularność zyskują uniwersalne i łatwe w noszeniu ubrania. Wybór Kendall Jenner wpisuje się w ten trend, faworyzując ubrania, które można nosić również poza festiwalem.

Minimalizm, trwały trend

Kendall Jenner jest regularnie kojarzona z minimalistyczną estetyką, charakteryzującą się czystymi liniami i stonowanymi kolorami. Minimalizm nadal wpływa na współczesne kolekcje, szczególnie poprzez wykorzystanie neutralnych palet barw i strukturalnych krojów. Trend ten odzwierciedla rosnące zainteresowanie uniwersalnymi ubraniami, odpowiednimi na różne okazje. Wygląd Kendall Jenner potwierdza coraz silniejsze włączanie minimalizmu do inspiracji związanych z festiwalem Coachella.

W tej minimalistycznej stylizacji zaprezentowanej na festiwalu Coachella 2026, Kendall Jenner ilustruje ewolucję festiwalowych kodów stylistycznych. Ta sylwetka potwierdza trwały wpływ minimalizmu na współczesną modę, nawet w kontekstach tradycyjnie kojarzonych z bardziej ekspresyjnymi stylami.