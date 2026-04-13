„Czy to nowy tatuaż?”: Emma Roberts pojawia się w koronkowym stroju, który wywołuje reakcje

Fabienne Ba.
@emmaroberts / Instagram

Amerykańska aktorka i producentka Emma Roberts wyróżniła się efektowną koronkową kreacją na festiwalu Revolve Festival 2026, odbywającym się równolegle z festiwalem Coachella (od 10 do 19 kwietnia 2026 roku). Zdjęcia z wydarzenia uwydatniły również widoczny tatuaż na jej udzie, co wywołało liczne reakcje w mediach społecznościowych.

Koronkowy strój, który wyróżnił się na festiwalu Revolve

Uczestnicząc w festiwalu Revolve 11 kwietnia 2026 roku w Indio, Emma Roberts postawiła na strój z koronki – materiału często kojarzonego z elegancją i delikatnością. Jej stylizacja obejmowała jedwabne szorty z kontrastującymi wykończeniami, tworząc subtelną grę faktur. Całość zestawiono z ciemną kurtką, dużymi okularami przeciwsłonecznymi i botkami, tworząc sylwetkę łączącą wyrafinowanie z nonszalancją. Wydarzenie, odbywające się w pobliżu festiwalu Coachella, jest ważnym corocznym spotkaniem osobistości publicznych i profesjonalistów ze świata mody.

Widoczny tatuaż, który wywołuje reakcje

Zdjęcia z wydarzenia zwróciły również uwagę na jeden szczególny szczegół: tatuaż widoczny na udzie Emmy Roberts. Według dostępnych informacji, na tatuażu widnieje delikatny napis „przytul mnie”. Widoczność tego szczegółu wywołała komentarze w internecie, a niektórzy użytkownicy kwestionowali jego wygląd lub fakt, że rzadko pojawia się na publicznych wydarzeniach. Emma Roberts ma kilka znanych tatuaży, z których niektóre są dyskretne i pojawiają się tylko w zależności od jej stroju.

Nie można przegapić wydarzenia modowego wokół festiwalu Coachella

Festiwal Revolve co roku gromadzi osobowości ze świata filmu, muzyki i tworzenia treści. Odbywający się podczas weekendu festiwalu Coachella, festiwal prezentuje różnorodne inspiracje stylistyczne, szeroko udostępniane w mediach społecznościowych. Na przestrzeni lat Emma Roberts zaprezentowała kilka stylizacji odzwierciedlających zmieniające się trendy obserwowane na wiosennych festiwalach. Medialna ekspozycja tych wydarzeń pomaga w rozpowszechnianiu wybranych inspiracji modowych wśród szerokiej międzynarodowej publiczności.

Zaprezentowany na festiwalu Revolve Festival 2026 koronkowy strój Emmy Roberts potwierdza jej upodobanie do eleganckich sylwetek, idealnych na festiwalowe okazje. Ten strój wpisuje się w trendy stylistyczne panujące na festiwalu Coachella, gdzie dobór ubrań wpływa na kształtowanie trendów sezonu.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
56-letnia aktorka Cate Blanchett zachwyca odważnie skrojoną sukienką.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

56-letnia aktorka Cate Blanchett zachwyca odważnie skrojoną sukienką.

Australijsko-amerykańska aktorka Cate Blanchett zachwyciła swoim wyglądem w wyjątkowo przyciągającej wzrok sukience z wycięciami na gali Olivier Awards...

Jennifer Lopez przyciąga wzrok w cekinowym body podczas swojego niespodziewanego występu na festiwalu Coachella

Amerykańska piosenkarka Jennifer Lopez zaskoczyła publiczność festiwalu Coachella 2026, pojawiając się na scenie w cekinowym body. Wystąpiła razem...

Kourtney Kardashian wybrała efektowną satynową sukienkę na festiwal Coachella

Amerykańska osobowość medialna Kourtney Kardashian zrobiła furorę na festiwalu Coachella (festiwalu odbywającym się od 10 do 19 kwietnia...

Piosenkarka Zara Larsson wzbudza sensację dzięki dopasowanemu zestawowi krótkiej spódnicy i topu

Szwedzka piosenkarka i autorka tekstów Zara Larsson nadal wyróżnia się efektowną stylizacją składającą się z krótkiego topu i...

W wieku 62 i 74 lat odtworzyli kultowe zdjęcie Kylie Jenner i aktora Timothée Chalameta

Niedawny post na Instagramie przyciągnął uwagę, gdy amerykańska aktorka Lisa Rinna i aktor Harry Hamlin odtworzyli zdjęcie przypisywane...

Piosenkarka Ella Langley opowiada o błędzie w stylizacji włosów, który doprowadził do powstania jej charakterystycznej grzywki.

Czasami nieoczekiwany szczegół może stać się prawdziwą wizualną wizytówką. Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów country Ella Langley niedawno...