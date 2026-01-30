W wieku 59 lat Halle Berry zachwyca aksamitnym wyglądem

Search here...

Halle Berry niedawno rozświetliła londyńską premierę filmu „Crime 101”. Amerykańska aktorka, producentka i modelka pojawiła się w czarnym stroju łączącym aksamit i metaliczne detale, podkreślającym elegancję i wyrafinowaną sylwetkę.

Prosty i jasny zestaw na pierwszą okazję

28 stycznia 2026 roku w londyńskim Odeon Luxe Leicester Square odbyła się premiera filmu „Crime 101” z udziałem australijskiego aktora Chrisa Hemswortha, amerykańskiego aktora i producenta Marka Ruffalo oraz Halle Berry. Berry szczególnie wyróżniła się na wydarzeniu strojem łączącym faktury i połyskujące detale.

Miała na sobie czarne body z długim rękawem i wyciętym dekoltem, zestawione z długą czarną spódnicą ozdobioną błyszczącymi zdobieniami od The New Arrivals. Połączenie materiałów, zwłaszcza aksamitu topu i metalicznych efektów spódnicy, dodało stylizacji głębi. Halle Berry, fotografowana sama lub w towarzystwie koleżanek z planu, przyciągnęła uwagę mediów. Kilku obserwatorów podkreśliło ogólną spójność jej stylu, łączącego komfort wizualny z nowoczesnym charakterem.

Fryzura i makijaż w spójnym stylu

Halle Berry postawiła na miękką, falowaną fryzurę, idealne połączenie naturalności i wystylizowanej fryzury. Jej makijaż pozostał neutralny, subtelnie podkreślając cerę i oczy. Czarne szpilki i pasujący manicure dopełniły całości.

Na premierze filmu Halle Berry zaprezentowała wyrafinowaną stylizację, opartą na prostych liniach i kontrastujących materiałach. Starannie wykonany czarny strój, łączący aksamit, połysk i subtelne dodatki, jest przykładem współczesnego i wyrafinowanego stylu.

Deva Cassel, córka Moniki Bellucci, rozświetla wybieg w złotej sukience podczas Tygodnia Mody

