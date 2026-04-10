„Niesamowicie piękna”: amerykańska modelka podkreśla swoją figurę w dżinsowej sukience

Léa Michel
@olandria / Instagram

Amerykańska modelka, influencerka i osobowość telewizyjna Olandria Carthen zwróciła na siebie uwagę podczas gali Fashion Trust US Awards 2026 w Los Angeles. Zdobywszy sławę dzięki programowi „Love Island USA”, pojawiła się na różowym dywanie w stylizacji, która na nowo interpretowała jeden z najpopularniejszych elementów garderoby: jeansy.

Sukienka jeansowa, która na nowo definiuje podarte jeansy

Na tę okazję Olandria Carthen założyła sukienkę jeansową. Wykonana z jasnego denimu, długa, dopasowana sukienka idealnie podkreślała jej figurę. Sukienka wyróżniała się dekonstrukcją fasonu, inspirowaną podartymi jeansami. Wycięcia i frędzle pojawiły się u dołu, dodając jej współczesnego i eksperymentalnego charakteru.

Najbardziej uderzającym detalem był rzeźbiarski, asymetryczny dekolt, stworzony z przesuniętego, pionowo ułożonego denimowego paska, co dało oryginalną architektoniczną strukturę. Czarny satynowy materiał kontrastował z surową fakturą denimu. Tkanina ta tworzyła również szeroką kokardę z tyłu, przechodzącą w elegancki tren, który podkreślał haute couture.

Zobacz ten post na Instagramie

Post udostępniony przez Olandria (@olandria)

Minimalistyczny styl podkreślający sylwetkę

Olandria Carthen dopełniła swój look stonowanymi, ale efektownymi dodatkami. Czarny choker, przypominający pasek, podkreślał jej szyję, a efektowne pierścionki i diamentowe kolczyki dodawały jej blasku. Czarne szpilki ze spiczastym noskiem i pasujący do nich manicure podkreślały wizualną spójność stylizacji.

Kontrast między teksturowanym denimem a satynowymi, czarnymi elementami stworzył równowagę między inspiracją streetwearem a wyrafinowaniem. W swojej stylizacji Olandria Carthen postawiła na fryzurę typu pixie z mikrofrędzlami, w połączeniu z makijażem, który podkreślił subtelne smoky eye i naturalne usta.

Rozwój nowej postaci w świecie mody

Obecność Olandrii Carthen na gali Fashion Trust US Awards ilustruje pojawienie się nowych, wpływowych twarzy we współczesnej modzie. Jej wybór sukienki łączącej zdekonstruowany denim z elementami haute couture odzwierciedla obecny trend: zacieranie granic między ubiorem codziennym a wyrazistymi elementami garderoby. W mediach społecznościowych kreacja spotkała się z licznymi entuzjastycznymi reakcjami. Wielu użytkowników chwaliło elegancję modelki, komentując ją słowami „Niesamowicie piękna” i „Wspaniała”.

Dzięki tej jeansowej sukience Olandria Carthen zaprezentowała oryginalną wizję współczesnej mody. Ta kreacja pokazuje, że nawet najbardziej znane materiały można przekształcić w spektakularne kreacje, potwierdzając wagę kreatywności w ewolucji trendów.

Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

