Koszulka jako element ubioru: wybór Zendayi na wizytę w Paryżu łamie zasady

Léa Michel
@zendaya / Instagram

A co, gdyby letni must-have już znajdował się w Twojej garderobie? Podczas wizyty w Paryżu, w środku fali upałów, amerykańska aktorka Zendaya wywołała sensację na czerwonym dywanie: T-shirt noszony jako sukienka. Luźny wybór, który łamie zasady czerwonego dywanu – i okazuje się idealną sylwetką, by przetrwać upał.

Koszulka awansowała do rangi sukienki

Ten nieodzowny element garderoby par excellence, T-shirt nabiera modowego charakteru, gdy przekształci się go w sukienkę. W tym tkwi piękno tego fasonu: prosty, efektowny i niezwykle wygodny, spełnia wszystkie wymagania letniego stroju. Nosząc go na czerwonym dywanie, Zendaya udowadnia, że jeden element garderoby na co dzień może wystarczyć, by stworzyć efektowną stylizację. To demonstracja stylu, która powinna zainspirować niejedną letnią garderobę, zwłaszcza gdy temperatura rośnie.

Znaleziono egzemplarz za mniej niż 35 dolarów

Najbardziej zaskakująca rzecz? Cena tego stroju. Szary T-shirt z nadrukiem Spider-Mana to tak naprawdę element garderoby z lat 2000., wystawiony na eBayu przez zaufanego stylistę aktorki, Lawa Roacha, za jedyne 34,99 dolara. „Styl nie zawsze musi kosztować fortunę” – podsumował, jak donosi Variety . Aby dopełnić ten swobodny look, Zendaya dodała białe czółenka, dodając mu elegancji. Dowód na to, że styl i niewielki budżet mogą iść w parze.

Nawiązanie do „Spider-Mana”

Wybór ten oczywiście nie był przypadkowy. Zendaya podróżuje obecnie po świecie u boku Toma Hollanda w ramach trasy promocyjnej najnowszej części sagi „Spider-Man: Nowy Dzień”. Po serii bardziej wyrafinowanych stylizacji nawiązujących do filmu, aktorka postawiła na prostotę w Paryżu – pozostając jednocześnie wierną filmowemu uniwersum – dzięki tej koszulce ze słynnym superbohaterem. Zabawny ukłon, idealnie wpisujący się w temat.

W tej koszulce noszonej jako sukienka, Zendaya prezentuje się pomysłowo i modnie. Wykorzystując prosty element garderoby, by ochronić się przed upałem, daje prawdziwą lekcję stylu – przystępną, wygodną i pełną wdzięku. Nic dziwnego, że z pewnością zainspiruje to jej fanki poszukujące idealnego stroju na lato.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
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