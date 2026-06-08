Ciężarna Aubrey Plaza pokazuje swój ciążowy brzuszek na czerwonym dywanie

Julia P.
Extrait de la série « White Lotus »

Amerykańska aktorka i producentka Aubrey Plaza przeżywa jeden z najbardziej intensywnych okresów w swoim życiu osobistym. Niedawno pojawiła się na czerwonym dywanie podczas gali Tony Awards w Nowym Jorku w towarzystwie partnera Chrisa Abbotta. Jej ciążowy brzuszek, którym tak chętnie się chwaliła, natychmiast przykuł uwagę wszystkich.

Sukienka kolumnowa

Na tę okazję Aubrey Plaza wybrała długą, czarną, kolumnową suknię ozdobioną cienkimi, białymi, pionowymi paskami. Idealnie skrojona kreacja podkreślała jej figurę, a jednocześnie delikatnie podkreślała ciążowe krągłości. Stylizację dopełnił celowo minimalistyczny akcent: długie, rozpuszczone włosy, subtelny makijaż i brak wyrazistej biżuterii. Wyrafinowany styl pozwolił jej sylwetce i samej chwili wysunąć się na pierwszy plan. Na kilku zdjęciach aktorkę widać, jak opiekuńczo przykłada dłoń do brzucha – delikatny gest, który stał się już klasyką wśród ciężarnych gwiazd.

Wygląd świadomy

Obok Aubrey Plaza, Chris Abbott idealnie dopasował swój look do wizerunku partnerki. Amerykański aktor pojawił się w czarnej aksamitnej marynarce smokingowej, białej koszuli, czarnym krawacie i czarnych spodniach. Czysta i stonowana elegancja, idealnie wpasowująca się w charakter wieczoru.

Ten występ miał dla pary szczególne znaczenie. Chris Abbott został nominowany do nagrody dla najlepszego aktora drugoplanowego za rolę Biffa Lomana w adaptacji kultowej sztuki Arthura Millera „Śmierć komiwojażera”, która w 2026 roku zdobyła aż dziewięć nominacji do nagrody Tony.

Ciąża potwierdzona w kwietniu ubiegłego roku

Wczesną wiosną para potwierdziła, że spodziewa się pierwszego wspólnego dziecka. Aubrey Plaza po raz pierwszy publicznie wypowiedziała się w podcaście „SmartLess” z rozbrajającą szczerością: „Cóż, we mnie drzemie dziecko” – wyznała, dodając: „Zawsze, zawsze, zawsze chciałam wiedzieć, jak to jest. Ta przygoda wydaje się taka interesująca”.

Promiennym występem na gali Tony Awards 2026 Aubrey Plaza wyznacza ważny kamień milowy w swoim życiu. Para, która dzieli liczne projekty zawodowe – od teatrów off-broadwayowskich po film „Black Bear” z 2020 roku – zdaje się podchodzić do tego nowego rozdziału z taką samą życzliwością, jak i dyskrecją.

Julia P.
Julia P.
Nazywam się Julia, jestem dziennikarką z pasją odkrywania i dzielenia się fascynującymi historiami. Dzięki kreatywnemu stylowi pisania i bystremu oku staram się ożywić szeroki wachlarz tematów, od aktualnych trendów i problemów społecznych, po kulinarne przysmaki i sekrety urody.
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