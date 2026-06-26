W kremowej sukience Kylie Jenner postawiła na minimalistyczną sylwetkę, która wywołuje poruszenie

Amerykańska osobowość reality show i bizneswoman Kylie Jenner zaprezentowała nową stylizację dla swojej marki, Kylie Cosmetics, w minimalistycznej, kremowej sukience. Pozując na nieskazitelnie białym tle, postawiła na minimalizm – wybór, który natychmiast wywołał reakcję jej obserwatorów.
Kremowa sukienka z lekkiego tiulu
Sercem kampanii była krótka sukienka w delikatnym, kremowym odcieniu, wykonana z lekkiego i zwiewnego tiulu. Sukienkę wyróżniały cienkie ramiączka, ozdobione miękkimi tiulowymi marszczeniami przypominającymi falbany, które dodawały całości nuty romantyzmu. To eteryczny i kobiecy element, idealnie wpisujący się w ducha epoki. Aby sukienka wysunęła się na pierwszy plan, Kylie Jenner postawiła na minimalistyczny makijaż, wiernie oddający estetykę sesji zdjęciowej.
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Podejście minimalistyczne
Cała kampania kładzie nacisk na prostotę. Białe tło, brak dodatków i neutralna paleta barw tworzą czysty, minimalistyczny look, w którym sukienka i twarz Kylie Jenner odgrywają główną rolę. Z brązowymi włosami upiętymi w gładki kok, delikatnie wyprofilowanymi brwiami, neutralnym cieniem do powiek i beżowymi ustami, Kylie Jenner postawiła na naturalny i promienny makijaż.
W tej kremowej sukience i minimalistycznej kampanii Kylie Jenner udowadnia, że potrafi również postawić na minimalizm. Delikatność tiulu i naturalny makijaż tworzą elegancką całość, idealnie eksponując jej markę.