W kremowej sukience Kylie Jenner postawiła na minimalistyczną sylwetkę, która wywołuje poruszenie

Julia P.
@kyliejenner / Instagram

Amerykańska osobowość reality show i bizneswoman Kylie Jenner zaprezentowała nową stylizację dla swojej marki, Kylie Cosmetics, w minimalistycznej, kremowej sukience. Pozując na nieskazitelnie białym tle, postawiła na minimalizm – wybór, który natychmiast wywołał reakcję jej obserwatorów.

Kremowa sukienka z lekkiego tiulu

Sercem kampanii była krótka sukienka w delikatnym, kremowym odcieniu, wykonana z lekkiego i zwiewnego tiulu. Sukienkę wyróżniały cienkie ramiączka, ozdobione miękkimi tiulowymi marszczeniami przypominającymi falbany, które dodawały całości nuty romantyzmu. To eteryczny i kobiecy element, idealnie wpisujący się w ducha epoki. Aby sukienka wysunęła się na pierwszy plan, Kylie Jenner postawiła na minimalistyczny makijaż, wiernie oddający estetykę sesji zdjęciowej.

Podejście minimalistyczne

Cała kampania kładzie nacisk na prostotę. Białe tło, brak dodatków i neutralna paleta barw tworzą czysty, minimalistyczny look, w którym sukienka i twarz Kylie Jenner odgrywają główną rolę. Z brązowymi włosami upiętymi w gładki kok, delikatnie wyprofilowanymi brwiami, neutralnym cieniem do powiek i beżowymi ustami, Kylie Jenner postawiła na naturalny i promienny makijaż.

W tej kremowej sukience i minimalistycznej kampanii Kylie Jenner udowadnia, że potrafi również postawić na minimalizm. Delikatność tiulu i naturalny makijaż tworzą elegancką całość, idealnie eksponując jej markę.

Julia P.
Julia P.
Nazywam się Julia, jestem dziennikarką z pasją odkrywania i dzielenia się fascynującymi historiami. Dzięki kreatywnemu stylowi pisania i bystremu oku staram się ożywić szeroki wachlarz tematów, od aktualnych trendów i problemów społecznych, po kulinarne przysmaki i sekrety urody.
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