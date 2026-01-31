Ta francuska influencerka przywraca do życia kultowy wizerunek z serialu telewizyjnego z lat 90.

Natychmiast rozpoznawalna sylwetka, wyraziste nadruki i natychmiast rozpoznawalne nawiązanie do popkultury. Lena Mahfouf, lepiej znana jako Lena Situations, niedawno ożywiła pamięć zbiorową, nawiązując do kultowego looku z serialu telewizyjnego z lat 90.

Nawiązanie do kultowego serialu

Lena Mahfouf udostępniła na Instagramie film, który szybko stał się viralem. Pokazuje się w nim w stroju wyraźnie nawiązującym do estetyki „Niani”, kultowego serialu emitowanego od 1993 roku, który stał się ważnym punktem odniesienia w popkulturze. To nawiązanie jest natychmiast dostrzegalne dla widzów znających postać Fran Fine, słynącej z wyrazistych sylwetek, zwierzęcych printów i starannie dobranych strojów. W ciągu kilku sekund film wywołał liczne komentarze podkreślające podobieństwo.

W tym wydaniu Lena Mahfouf założyła spódnicę w panterkę, składającą się z dopasowanej marynarki z głębokim dekoltem, ozdobionej futrzanymi detalami. Krój, wzór i dobór materiałów bezpośrednio nawiązują do dress code'ów spopularyzowanych przez serial w latach 90. Fryzura dopełnia to nawiązanie: gładkie brązowe włosy, zaczesane z przodu i spięte czarną opaską – fryzurę często noszoną przez główną bohaterkę serialu.

Kiedy popkultura lat 90. inspiruje pokolenie Z

Seriale telewizyjne z lat 90. od kilku lat cieszą się rosnącą popularnością wśród młodszej widowni. Platformy streamingowe, media społecznościowe i świat mody przyczyniają się do tego ponownego odkrycia, przekształcając niektóre sylwetki w źródła współczesnej inspiracji. Odtwarzając ten look, Lena Mahfouf wpisuje się w ten trend: nie tylko odtwarza strój w wiernej wersji, ale reinterpretuje jego kody w kontekście Tygodnia Mody i mediów społecznościowych.

Odniesienie już zgłoszone

Ta inspiracja nie jest nowa. W wywiadzie dla Vogue'a z 2021 roku Lena Mahfouf wymieniła już serial jako jeden ze swoich kulturowych i stylistycznych wpływów. Wyjaśniła, że styl tej postaci pozostał aktualny przez lata, szczególnie ze względu na swoją swobodę i bezkompromisowość. Jej publikacja potwierdza to powiązanie: stylizacja staje się sposobem na wyrażenie podziwu dla fikcyjnej postaci, jednocześnie wpisując ją w estetykę współczesnej mody.

Natychmiastowa reakcja w mediach społecznościowych

W podpisie swojego posta influencerka zamieściła wiele bezpośrednich odniesień do świata serialu, w tym Maxwella Sheffielda, kolejną kultową postać. To podejście narracyjne wzmocniło zaangażowanie jej społeczności, składającej się zarówno z fanów mody, jak i widzów zaznajomionych z serialem. Reakcje ilustrują powtarzające się zjawisko: kiedy kultowy look zostaje wiernie odtworzony, wykracza poza prosty strój, stając się wspólnym artefaktem kulturowym.

Odwołując się do kultowego wizerunku z serialu telewizyjnego z lat 90., Lena Mahfouf pokazuje, jak moda i popkultura wciąż oddziałują na siebie przez pokolenia. Ta kreacja ilustruje zdolność telewizyjnych odniesień do przeszłości i ich nowego wydźwięku, gdy są spójnie i wiernie interpretowane w duchu oryginału.