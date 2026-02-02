Search here...

Ta brytyjska modelka na nowo definiuje gorset, stosując zdecydowanie nowoczesne podejście

Léa Michel
@caradelevingne/Instagram

Na premierze nowej ekranizacji „Wichrowych Wzgórz” Cara Delevingne wzbudziła sensację. Brytyjska modelka wybrała sylwetkę inspirowaną wiktoriańskim gorsetem, dodając jednocześnie wyrazisty, współczesny akcent. Jej wygląd wywarł trwałe wrażenie i przywrócił prestiż stroju o kontrowersyjnej przeszłości.

Strój łączący historyczną reinterpretację z wyrazistą modą.

Cara Delevingne, ubrana w głęboko śliwkową, usztywnianą suknię gorsetową, która podkreślała talię, zaprezentowała czarny, naszyty detal na biuście. Sukienkę zestawiono z połyskującą, czarną spódnicą midi, dodając całości kontrastu i elegancji. Aby dopełnić ten romantyczny zestaw, Cara wybrała długie czarne rękawiczki, pasujące do nich szpilki, subtelne kolczyki i choker ozdobiony ciemnym kamieniem w stylu vintage.

Ten niezwykle stylowy wybór nawiązuje do wiktoriańskiej estetyki, ale jednocześnie subtelnie ją podważa. Jednocześnie podkreśla zdolność Cary Delevingne do tworzenia wyrazistych sylwetek, które opowiadają historię wykraczającą poza tkaninę.

Gorset – od obiektu przymusu do symbolu wolności

Ten wybór sartorialny nie jest bez znaczenia. Gorset, od dawna postrzegany jako narzędzie kontroli nad kobiecym ciałem, znajduje tu nową interpretację. U Cary Delevingne staje się symbolem siły, elegancji i samopotwierdzenia. Gest ten jest tym bardziej wymowny, że wpisuje się w tradycję ponownego zawłaszczania, zapoczątkowaną przez takie postacie jak amerykańska piosenkarka i tancerka Madonna, brytyjska projektantka mody i bizneswoman Vivienne Westwood, a ostatnio amerykańska piosenkarka i aktorka Billie Eilish.

Każdej z nich udało się na swój sposób przywrócić gorsetowi funkcję ekspresji osobistej, a nie podporządkowania się sztywnym normom. Prezentując go na ważnym wydarzeniu kulturalnym, Cara Delevingne potwierdza swoją pozycję ikony mody, która potrafi zacierać granice między przeszłością a teraźniejszością. Nie podąża za trendami, lecz je redefiniuje. Gorset nie jest tu zastygłą reliktem nostalgii, lecz odświeżonym, płynnym elementem garderoby, dostosowanym do współczesnej interpretacji.

Podsumowując, stylizacja Cary Delevingne to krok, który wychodzi na dobre zarówno modzie, jak i historii ciała, przypominając nam, że ubranie może być zarówno przestrzenią wolności, jak i terytorium pamięci.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
Ta francuska influencerka przywraca do życia kultowy wizerunek z serialu telewizyjnego z lat 90.
Article suivant
W wieku 52 lat Heidi Klum zadebiutowała z imponującą metamorfozą włosów

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

W wieku 82 lat piosenkarka błyszczy na czerwonym dywanie Grammy.

Kanadyjska piosenkarka i autorka tekstów Joni Mitchell, żywa legenda muzyki folkowej, niedawno rozświetliła czerwony dywan podczas gali Grammy...

„Królowa”: Jennifer Lopez robi furorę w „ekstrawaganckiej” sukni

Jennifer Lopez po raz kolejny rozpaliła media społecznościowe postem nawiązującym do serialu „Bridgertonowie”. Na Instagramie amerykańska artystka wtulona...

W wieku 52 lat Heidi Klum zadebiutowała z imponującą metamorfozą włosów

Niemiecko-amerykańska modelka, osobowość telewizyjna i aktorka Heidi Klum nadal przełamuje konwenanse związane z wiekiem i modą, zmieniając fryzurę,...

Ta francuska influencerka przywraca do życia kultowy wizerunek z serialu telewizyjnego z lat 90.

Natychmiast rozpoznawalna sylwetka, wyraziste nadruki i natychmiast rozpoznawalne nawiązanie do popkultury. Lena Mahfouf, lepiej znana jako Lena Situations,...

W wieku 49 lat była prezenterka telewizyjna przełamuje tabu dotyczące wieku kobiet

Zawsze promienna, szczera i spontaniczna, Alessandra Sublet nigdy nie bała się mówić, co myśli. Zbliżając się do 50....

„Niesamowita charyzma”: Nicole Kidman zachwyca w pomarańczowej sukience

Australijsko-amerykańska aktorka, producentka i reżyserka Nicole Kidman niedawno pojawiła się w Paryżu na prestiżowej gali rozdania nagród Peninsula...

© 2025 The Body Optimist