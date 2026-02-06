W wieku 67 lat Madonna wzbudziła sensację w dopasowanej sukience.

Królowa popu, Madonna, po raz kolejny urzeka strojem, który łączy zmysłowość, siłę i swobodę. Stylizacja, która przypomina nam, że styl nie zna wieku.

Strój, który mówi tyle samo, co jego muzyka

Madonna nieustannie zmienia zasady i robi to z każdym swoim występem. Gwiazda popu właśnie znów trafiła na pierwsze strony gazet, tym razem w stylizacji, która elektryzuje internet: czarnej koronkowej sukience, pończochach z siateczki i obszernym płaszczu w panterkę. Perfekcyjnie wykonana stylizacja potwierdza to, co jej fani już wiedzą: Madonna nie przynależy do żadnej epoki; jest ponadczasowa.

To właśnie na Instagramie ikona udostępniła wideo przedstawiające ją w trakcie improwizowanego występu. Do ścieżki dźwiękowej dodano utwór „Thief of Hearts”, jeden z jej kultowych hitów z 1992 roku, w żartobliwym wydaniu wizualnym, odpowiadającym jej reputacji. Ubrana w dopasowaną sukienkę – zapiętą pod szyję i z widocznymi paskami do pończoch – Madonna bawiła się i tańczyła, wierna swojemu mottu: prowokować, aby lepiej się pokazać.

Ta stylizacja jest daleka od przypadkowości. Każdy detal zdaje się być zaprojektowany tak, by podkreślić przekaz siły. Czarna koronka, charakterystyczny materiał piosenkarki, uosabia zarówno zmysłowość, jak i tajemniczość. Pończochy z siateczki to ukłon w stronę lat 80., okresu, w którym Madonna stała się modową buntowniczką. Płaszcz w panterkę podkreśla jej zamiłowanie do wyrafinowanej ekscentryczności, gdzieś pomiędzy rockiem a stylem vintage. Wśród dodatków wybiera czarne, przezroczyste rękawiczki do łokci, ciemne, prostokątne okulary przeciwsłoneczne, diamentowe kolczyki i naszyjnik z łańcuszkiem. Jej promienny makijaż, różowe usta w odcieniu nude i blond loki dopełniają obrazu Madonny, która jest jednocześnie majestatyczna i wyzwolona.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Madonnę (@madonna)

Styl międzypokoleniowy

Post w ciągu kilku godzin zgromadził miliony wyświetleń, dowodząc, że Madonna jest ważną postacią w popkulturze, niezależnie od pokolenia. Inspiruje zarówno swoim stylem, jak i umiejętnością przełamywania norm związanych z wiekiem i postrzeganiem ciała. We wrześniu ubiegłego roku, wraz z córką Lourdes Leon, wzbudziła sensację na pokazie Saint Laurent wiosna/lato 2026 w Paryżu. Podczas gdy jej córka miała na sobie elegancką, dopasowaną sukienkę, Madonna odważyła się na prześwitujący materiał, udowadniając, że modę można przekazywać z pokolenia na pokolenie, ale także transformować.

Swoim najnowszym występem Madonna przypomina nam, że pozostaje mistrzynią swojego wizerunku. Zaciera granice między pokoleniami. Jedno jest pewne: w wieku 67 lat nadal ustala własne zasady. I nikomu to nie przeszkadza.