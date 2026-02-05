Search here...

Twierdzą, że są bliźniętami syjamskimi, ale ich powodzenie jest zagadkowe.

Léa Michel
@itsvaleriaandcamila/Instagram

Z ponad 280 000 obserwujących w rekordowym czasie, influencerki Valeria i Camila, będące „partnerkami”, wzbudzają tyle samo sympatii, co podejrzeń. Czy ich konto to nowe oblicze sztucznej inteligencji?

Estetyka, która jest „zbyt idealna”, żeby była prawdziwa?

Nazywają się Valeria i Camila, nazywają siebie bliźniaczkami syjamskimi, mają „dwie głowy, ale jeden charakter” i mogą pochwalić się ponad 290 000 obserwujących na Instagramie. Moda, makijaż, figlarne pozy: ich świat wizualny jest pieczołowicie zaprojektowany, by urzekać. I to działa. Tyle że wraz z eksplozją sławy pojawiają się pytania: czy te bliźniaczki są ludźmi, czy nowym wytworem sztucznej inteligencji?

Ich biografia jest zwięzła, ale intrygująca: urodzeni na Florydzie i mający 25 lat, twierdzą, że mają zrośnięte kręgosłupy i odrzucają wszelkie pomysły na ich chirurgiczne rozdzielenie. W swoich relacjach na Instagramie odpowiadają nawet na dociekliwe pytania: „Tak, rozmawiamy, poruszamy się, oczywiście nie jesteśmy sztuczną inteligencją”. To zapewnienie jednak nie wszystkich przekonuje. Internauci szybko zauważyli anomalie: nieruchome spojrzenia, dziwną symetrię, wyjątkowo gładką skórę, znajomych, którzy są do nich niepokojąco podobni… Wszystkie te przesłanki sprawiły, że niektórzy zaczęli podejrzewać, że ich twór jest czysto cyfrowy.

Wątpliwości te potwierdził Andrew Hulbert, inżynier specjalizujący się w podpowiedziach AI, w wywiadzie dla Daily Mail . Według niego bliźniaki rzeczywiście są dziełem sztucznej inteligencji. „To strategia narracyjna zaprojektowana tak, aby generować maksymalne zaangażowanie. Wszystko jest idealne, aż po brak niedoskonałości” – wyjaśnia. Obrazy są zbyt ostre, zbyt czyste. A ich oczy? „To właśnie tam sztuczna inteligencja często zdradza swoje zamiary. Spojrzeniu brakuje głębi i spontaniczności”.

Niepokojący trend

To konto nie jest odosobnionym przypadkiem. Influencerzy generowani przez sztuczną inteligencję mnożą się, od fałszywych modelek i wirtualnych piosenkarek po fikcyjne pary. Niektórzy otwarcie mówią o swoich sztucznych tożsamościach. Inni, jak Valeria i Camila, zachowują niejednoznaczność. Ta strategia budzi kontrowersje: wahają się między fascynacją realizmem a niepokojem w obliczu manipulacji.

Komentarze pod ich postami są mieszane. Niektórzy zachwycają się: „Niesamowite”, „Wspaniałe”. Inni reagują: „Czemu nikt nie mówi o tym, że to podróbki?”. „To, co potrafi sztuczna inteligencja, jest przerażające”. Te cyfrowe postacie podważają nasz stosunek do wizerunku, do ciała, do autentyczności. Podnoszą też kwestię reprezentacji: co to znaczy idealizować ludzi, którzy nie istnieją?

Fenomen Valerii i Camili w gruncie rzeczy uosabia epokę, w której granica między prawdą a fikcją jest zatarta – i to celowo. Ich (fikcyjna) historia bliźniąt syjamskich trafia w czuły punkt: indywidualność, odporność i inkluzywność. Tyle że, jak się okazuje, to tylko zmyślona narracja. A jednak wciąż budzą szum na Instagramie. Dowód na to, że w gospodarce uwagi iluzja bywa cenniejsza niż autentyczność.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
Amal Clooney świętuje swoje 48. urodziny: retrospekcja jej kultowych stylizacji

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Amal Clooney świętuje swoje 48. urodziny: retrospekcja jej kultowych stylizacji

Amal Clooney niedawno świętowała swoje 48. urodziny w otoczeniu bliskich. To była idealna okazja, by oddać hołd osobie,...

„Starzenie się jest bardzo pozytywne”: ta 57-letnia modelka celebruje piękno bez żadnych ograniczeń.

Amerykańska modelka Christy Turlington niezmiennie podważa stereotypy związane z wiekiem w świecie mody i urody. Jako globalna ambasadorka...

W wieku 56 lat Lauren Sánchez Bezos stawia na minimalistyczny styl i na nowo definiuje powściągliwą elegancję

Lauren Sanchez Bezos, amerykańska prezenterka telewizyjna i przedsiębiorczyni, zaręczona z Jeffem Bezosem, po raz kolejny przyciąga wzrok minimalistyczną...

K-pop: Na gali rozdania nagród Grammy koreański piosenkarz osiągnął historyczny moment

Roseanne Park, znana jako Rosé, członkini południowokoreańskiego girlsbandu Blackpink, przeszła do historii podczas gali Grammy 2026, stając się...

Piosenkarka twierdzi, że nie chce mieć dzieci i spotyka się z niewłaściwymi reakcjami.

Piosenkarka Charli XCX niedawno znalazła się w centrum kontrowersji po wymianie zdań w podcaście z amerykańskim aktorem, reżyserem...

Dzięki swojemu „nierealnemu wyglądowi” ta amerykańska modelka fascynuje

Amerykańska modelka Anok Yai, znana ze swojej magnetycznej prezencji, po raz kolejny urzeka świat mody kampanią zapachową. Jej...

© 2025 The Body Optimist