W wieku 60 lat Elizabeth Hurley wygląda promiennie w eleganckiej różowej sukience

Elizabeth Hurley, ikona stylu od ponad trzech dekad, po raz kolejny udowadnia, że elegancja i glamour są ponadczasowe. Brytyjska aktorka przykuła uwagę, pojawiając się w luksusowej różowej sukni Barbie podczas ceremonii, podczas której uhonorowano ją za wieloletnie zaangażowanie w walkę z rakiem piersi.

Ekstrawagancki i symboliczny wygląd

Elizabeth Hurley udostępniła na Instagramie kilka zdjęć z wydarzenia, zorganizowanego we wrześniu ubiegłego roku przez magazyn The Sunday Times Style. Uhonorowana tytułem Ikony Wpływu Roku, gwiazda seriali „Austin Powers” i „Rodzina królewska” wybrała żywą i wyrazistą stylizację. Miała na sobie długą, fuksjową sukienkę o zdecydowanie olśniewającym fasonie: z głębokim rozcięciem z przodu, kontrastującym, wysokim dekoltem i szerokimi, rozciętymi rękawami, nawiązującymi do sylwetek wielkich diw lat 70.

„Śmiałe” ryzyko dla kogoś, kto zazwyczaj jest fanem obcisłych sukienek typu bandaż, ale w pełni udane: płynny krój i jaskraworóżowy odcień stanowiły hołd dla słynnej kampanii Estée Lauder na rzecz walki z rakiem piersi, której jest globalną ambasadorką od 30 lat.

Idealnie wystylizowany wygląd od stóp do głów

Jeśli chodzi o dodatki, aktorka dobrała do swojego stroju jaskraworóżową torebkę i pasującą szminkę, aby uzyskać efekt ton w ton. Jej lśniące brązowe loki, ułożone w miękkie fale, podkreślały twarz promiennym makijażem: czarnym eyelinerem, złotym rozświetlaczem i diamentowymi kolczykami, które dodawały jej blasku. Promienna, pozowała u boku swojego syna Damiana Hurleya, który również angażuje się w kampanie społeczne, wzmacniając wizerunek zżytego i oddanego duetu.

Nagroda za trzy dekady zaangażowania

W swoim wpisie Elizabeth Hurley podziękowała magazynowi The Sunday Times Style za to symboliczne wyróżnienie: „Jestem zaszczycona otrzymaniem nagrody Impact Icon of the Year. Bycie ambasadorką kampanii Estée Lauder na rzecz walki z rakiem piersi przez 30 lat to jedna z najważniejszych spraw w moim życiu”. To szczere przesłanie, które przypomina nam, że za jej olśniewającym wizerunkiem kryje się brytyjska aktorka, modelka i producentka, która nadal głęboko angażuje się w podnoszenie świadomości na temat zdrowia kobiet na całym świecie.

Swoją ponadczasową elegancją i niezłomnym zaangażowaniem Elizabeth Hurley udowadnia, że w wieku 60 lat piękno to przede wszystkim pewność siebie, życzliwość i determinacja. W swojej jaskraworóżowej sukience aktorka wyróżniła się nie tylko stylem, ale także inspirującym przesłaniem: celebruje kobiecość w każdym wieku i całym sercem.

Nazywam się Julia, jestem dziennikarką z pasją odkrywania i dzielenia się fascynującymi historiami. Dzięki kreatywnemu stylowi pisania i bystremu oku staram się ożywić szeroki wachlarz tematów, od aktualnych trendów i problemów społecznych, po kulinarne przysmaki i sekrety urody.
Ta piłkarka elektryzuje mecze swoimi kultowymi celebracjami.
„Kultowa”: Dua Lipa na plaży wywołuje sensację w mediach społecznościowych

