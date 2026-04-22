Lady Gaga reinterpretuje hollywoodzki szyk na swój własny sposób

Fabienne Ba.
@ladygaga / Instagram

Podczas nowojorskiej premiery filmu „Diabeł ubiera się u Prady 2” Lady Gaga po raz kolejny zaprezentowała swój nienaganny styl, reinterpretując klasyczny hollywoodzki szyk. Wydarzenie to dało amerykańskiej piosenkarce i autorce tekstów okazję do zaprezentowania estetyki bezpośrednio inspirowanej starym Hollywood, łączącej ponadczasową elegancję z odważnym, nowoczesnym akcentem.

Sylwetka balansująca pomiędzy archiwami a nowoczesnością

Na tę okazję Lady Gaga wybrała czarną, o kroju strukturalnym suknię z archiwów Saint Laurent. Dopasowana kreacja, o rzeźbiarskiej sylwetce, przywoływała na myśl złotą erę amerykańskiego kina, zachowując jednocześnie zdecydowanie współczesny charakter. Wybór tej sukni podkreślał teatralną i elegancką estetykę, typową dla najbardziej kultowych czerwonych dywanów.

Aby dopełnić tę stylizację, Lady Gaga postawiła na efektowne, błyszczące dodatki, w tym kolczyki w kształcie gwiazdek, oraz makijaż z akcentem smoky eyes w połączeniu z ustami w kolorze nude. Efekt końcowy był bardzo spójny wizualnie, gdzie każdy element wzmacnia narrację o odświeżonej elegancji.

Odświeżona fryzura w stylu Old Hollywood

W kwestii urody Lady Gaga zaskoczyła wszystkich eleganckim, niskim kucykiem, ułożonym z głębokim przedziałkiem i delikatnymi falami. Ta fryzura, inspirowana klasycznymi ikonami kina, zyskała nowoczesny charakter dzięki ultraczystemu wykończeniu i subtelnemu kontrastowi między ciemniejszymi odrostami a jaśniejszymi długościami.

Artysta przyzwyczajony do transformacji stylistycznych

Znana z ciągłych transformacji, Lady Gaga od kilku lat zmienia kolor włosów – od świetlistego blondu, przez głęboką czerń, po bardziej eksperymentalne odcienie – dzięki czemu jej wizerunek staje się prawdziwym płótnem dla artystycznej ekspresji. Jej najnowszy look wpisuje się w tę ciągłą ewolucję, w której moda staje się odrębnym językiem narracji.

Odkrywając hollywoodzki szyk na swój własny sposób, Lady Gaga potwierdza swój status ikony mody, która potrafi na nowo zdefiniować klasykę. Łącząc hołd dla złotej ery kina ze współczesną wizją stylu, prezentuje kreację, która łączy w sobie elegancję, teatralność i kunszt stylistyczny.

Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
Trzydzieści lat później, w wieku 44 lat, ponownie zakłada suknię balową i porusza internautów

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

