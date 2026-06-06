Piosenkarka Christina Aguilera wybrała na swój ostatni występ sukienkę z wycięciami

Fabienne Ba.
@xtina / Instagram

Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Christina Aguilera nigdy nie czuła się tak komfortowo we własnej skórze. Podczas niedawnego publicznego wystąpienia miała na sobie nieskazitelnie białą sukienkę od Toma Forda, której misternie rozmieszczone wycięcia natychmiast wywołały burzę w mediach społecznościowych.

Biała sukienka od Toma Forda

Na zdjęciach, które stały się viralem na X, piosenkarka znana z filmu „Genie in a Bottle” pozuje pewnie w długiej, idealnie skrojonej białej sukni. Strój, wykonany z lejącego i gładkiego materiału, dopasowuje się do sylwetki Christiny Aguilery, nie krępując jej ruchów.

Biel, kolor par excellence wymagający, odgrywa tu rolę strukturalną: podkreśla fryzurę i cerę, nadając całej stylizacji niemal promienny charakter. To kolor, który idealnie pasuje również do wizerunku „wysublimowanej gwiazdy popu”, który Christina Aguilera pielęgnuje od początku XXI wieku.

Głęboki dekolt i rozcięcie: podwójny znak rozpoznawczy

Dwa detale czynią tę sukienkę naprawdę wyjątkową. Po pierwsze, głęboki dekolt, który tworzy długą, pionową linię w samym sercu sylwetki. Po drugie, rozcięcie. Bardzo wysokie i ukośne, biegnie wzdłuż spódnicy, odsłaniając nogę Christiny Aguilery przy każdym kroku. To cięcie dodaje całej sylwetce ruchu i nie wyglądałoby nie na miejscu na czerwonych dywanach lat 90., kiedy rozcięcia XXL zdobiły okładki wszystkich magazynów mody. Efekt końcowy to idealnie wyważona sylwetka – gdzie każde cięcie jest precyzyjnie umiejscowione, a biały kolor dodaje natychmiastowego, wyrafinowanego akcentu.

Czysty i skuteczny zabieg kosmetyczny

Jeśli chodzi o fryzurę, Christina Aguilera postawiła na prostotę. Jej charakterystyczne platynowe blond włosy pozostawiono rozpuszczone, układając je w długie, miękkie pasma, okalające twarz. Takie podejście nadaje całości naturalny charakter.

W makijażu, nacisk położony jest na oczy. Makijaż oczu podkreśla intensywność twarzy Christiny Aguilery i idealnie komponuje się z prostą, minimalistyczną fryzurą. Na stopach, wysokie obcasy dodatkowo wydłużają jej sylwetkę, i tak już rozciągniętą przez wysokie rozcięcie.

Charakterystyczny dla mody znak, który pasuje do jej DNA

Oprócz wyboru ubrań, wygląd ten nawiązuje do tego, co od ponad dwudziestu pięciu lat jest znakiem rozpoznawczym Christiny Aguilery: pewności siebie, zamiłowania do tzw. „odważnych” cięć i sposobu podkreślania silnej tożsamości bez konieczności płacenia za to kazusów.

W czasach, gdy wiele jej rówieśników, jak amerykańska aktorka Anne Hathaway czy meksykańsko-amerykańsko-libańska aktorka, reżyserka i producentka Salma Hayek, również pojawiają się w tzw. „odważnych” kreacjach, ta sukienka od Toma Forda Christiny Aguilery ilustruje szerszy trend: trend całkowicie asertywnej mody, w każdym wieku.

Dzięki temu nieskazitelnemu wyglądowi Toma Forda Christina Aguilera prezentuje mistrzowską klasę stylu. Jej charakterystyczny look nigdy nie wychodzi z mody i wciąż wyznacza trendy.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
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