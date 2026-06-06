Najnowszy look Belli Hadid na plażę w stylu vintage wywołuje poruszenie

Amerykańska modelka Bella Hadid wydaje się czuć się bardziej komfortowo ze swoim wizerunkiem niż kiedykolwiek. Po szeroko komentowanym występie w Cannes, opublikowała na Instagramie serię zdjęć z pokładu jachtu na Lazurowym Wybrzeżu, ubrana w zdecydowanie retro strój plażowy, który wywołał reakcje wszystkich jej fanów.

Stalowoniebieski jednoczęściowy kombinezon zaprojektowany przez Miyake Design Studio

Na zdjęciach udostępnionych przez Bellę Hadid jej sylwetka wyraźnie odcina się od bieli mostu. Ma na sobie głęboki, stalowoniebieski, jednoczęściowy kostium kąpielowy, zidentyfikowany jako dzieło prestiżowego japońskiego domu mody Miyake Design Studio – założonego przez legendarnego projektanta Isseya Miyake, znanego obecnie z funkcjonalnych, awangardowych projektów.

Projekt w pełni oddaje techniczną prostotę. Bezrękawnik, prosty, okrągły dekolt i ciemne napisy z przodu: wszystkie cechy charakterystyczne dla minimalistycznej odzieży sportowej są tu obecne. To podejście jest dalekie od krzykliwych sylwetek często kojarzonych z plażami Saint-Tropez – i idealnie wpisuje się w charakterystyczny styl Belli Hadid, znanej z zamiłowania do strukturalnych krojów i graficznych form.

Retro krój z mocnym klimatem lat 90.

Detalem, który robi różnicę, jest wysokie wycięcie w biodrach. Ten fason „z wysokim wycięciem” bezpośrednio nawiązuje do strojów pływaków olimpijskich z lat 90. lub kultowych modeli z popularnego w tym samym czasie serialu „Słoneczny patrol”.

To właśnie wywołało reakcję fanów w komentarzach, a wielu z nich uznało to za wyraźne nawiązanie do estetyki „popu lat 90.”, do której wiele modelek z pokolenia Belli Hadid powraca od kilku sezonów. Ten krój ma również specyficzny efekt wizualny: wydłuża sylwetkę i przywraca jednoczęściowemu kostiumowi kąpielowemu pełną, graficzną szerokość.

Piękno muśnięte słońcem i prostokątne okulary

Jeśli chodzi o fryzurę, Bella Hadid postawiła na całkowicie swobodny look. Karmelowe blond włosy, wciąż wilgotne od słońca i potargane morską bryzą, były albo zaczesane do tyłu na ramiona, albo pozostawione rozpuszczone. To nawiązywało do prostoty sukienki, którą miała na sobie, idealnie wpisując się w trend „czystych, plażowych włosów”, który styliści magazynów modowych uwielbiają powracać każdego lata.

Na jej twarzy opalona skóra i prostokątne czarne okulary przeciwsłoneczne, które dodają ostatecznego, graficznego akcentu. Minimalistyczna biżuteria, stonowane dodatki: wszystko w tym looku wyraźnie przywodzi na myśl plażowy klimat, bez cienia przesady.

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Wygląd nawiązujący do jej marki kosmetycznej

Ta seria zdjęć nie jest przypadkowa. Bella Hadid przeżywa obecnie intensywny okres dla swojej marki kosmetycznej Ôrəbella, którą wprowadziła na rynek w 2024 roku i nadal aktywnie promuje w mediach społecznościowych. Kilka jej ostatnich występów, w Cannes i Saint-Tropez, zdaje się być pomyślanych jako bezpośrednie wizualne przedłużenie zapachowego i chromatycznego wszechświata marki. Każdy post przekazuje zatem to samo przesłanie: emanować świetlistym i zdecydowanie naturalnym duchem.

W tym stalowoniebieskim jednoczęściowym kostiumie od Miyake Design Studio, Bella Hadid prezentuje jedną ze swoich najbardziej olśniewających letnich stylizacji. Udowadnia, że jej charakterystyczny styl wciąż ewoluuje – połączenie minimalistycznego rygoru, wpływów lat 90. i jej własnej, niepowtarzalnej, energetyczności. Ten strój z pewnością będzie hitem na plażach tego lata.