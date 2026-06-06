W wieku 49 lat Anna Faris przyciąga wzrok swoją rzeźbiarską sukienką.

Amerykańska aktorka i producentka Anna Faris powróciła triumfalnie. Na światowej premierze szóstej części sagi „Straszny film”, która odbyła się 3 czerwca 2026 roku w Paramount Theatre w Los Angeles, wystąpiła w rzeźbiarskiej sukni Mônot – a jej pojawienie się na czerwonym dywanie wywołało sensację.

Sukienka na zamówienie z efektem płynności

Na zdjęciach, które krążą od tamtej pory, Anna Faris pozuje w długiej, czarnej sukni pokrytej cekinami, wyszytymi bezpośrednio na tkaninie, co tworzy efektowną „płynną iluzję”. Z każdym ruchem tkanina odbija światło, nadając całości niemal metaliczny wymiar.

Ten szyty na miarę model pochodzi od libańskiego domu mody Mônot, założonego w 2019 roku przez projektanta Eli Mizrahiego, który stał się symbolem czerwonych dywanów dzięki swoim dopasowanym krojom i kunsztownym panelom. Sukienka ma długość do ziemi, dopasowaną w biuście i biodrach, a spódnica w kształcie litery A delikatnie rozszerza się ku dołowi, tworząc rzeźbę.

Wycięcie

Detalem, który czyni tę suknię niezapomnianą, są oczywiście wycięcia. Po obu stronach talii Anny Faris, dwa rozcięcia odsłaniają biodra aktorki, tworząc ostre załamanie linii. To charakterystyczny element rozpoznawalny w Domu Mody Mônot, który spopularyzował estetykę „wycięć” na czerwonych dywanach na całym świecie.

Z przodu dekolt typu halter podkreśla sylwetkę od szyi do talii, a z tyłu pojedynczy pasek spina całość, odsłaniając plecy w kształcie litery U. Nad architektoniczną inscenizacją czuwa stylistka Alexandra Mandelkorn, która współpracuje również z takimi artystami jak amerykańska piosenkarka soul Janelle Monáe i amerykańska piosenkarka country Lainey Wilson.

Fryzura retro à la Pamela Anderson

Pod względem fryzury i urody, stylizacja jest odważna. Anna Faris postawiła na niski, niedbały kok nawiązujący do lat 2000., à la Pamela Anderson, z grzywką opadającą delikatnie na twarz. To retro cięcie kontrastuje z nowoczesnością jej stylizacji, nadając całej stylizacji niepowtarzalny charakter.

Na twarzy intensywny, smoky eye, podkreślający spojrzenie, oraz usta w odcieniu nude pink z połyskującym wykończeniem. Długie, zwisające czarne kolczyki przedłużają pionową linię dekoltu typu halter. Na stopach czarne szpilki na platformie od Larroudé – kolejny ukłon w stronę retro glamouru lat 2000.

Anna Faris na światowej premierze filmu „Straszny film” wytwórni Paramount Pictures w kinie Paramount w Los Angeles pic.twitter.com/rgxhG1qFFu — Więcej kultury, mniej popu (@culturelesspop) 4 czerwca 2026

Swoim występem na premierze „Strasznego filmu” Anna Faris zaprezentowała jeden z najbardziej olśniewających pokazów mody ostatnich lat na czerwonym dywanie. Udowodniła, że elegancji nie mierzy się wiekiem ani ostrożnością, lecz autentyczną chęcią odwagi.

