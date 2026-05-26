„Stonowana sylwetka”: Lalisa Manobal zachwyca sportowym lookiem retro

Tajska tancerka, raperka i aktorka Lalisa Manobal (Lisa), członkini zespołu BLACKPINK, wzbudziła sensację swoim zdecydowanie sportowym, retro lookiem, zaprezentowanym z okazji premiery jej nowego singla poświęconego Mistrzostwom Świata FIFA 2026. Ma na sobie kolorowy, inspirowany sportem strój, który natychmiast podbił serca jej fanów.

Uderzający, retro, sportowy wygląd

Sercem tego looku jest sportowy strój w jasnych, kontrastowych kolorach. Lalisa Manobal (Lisa) ma na sobie żółty krótki top z niebieskim napisem „PB”, który zestawia z jasnoniebieskimi szortami oznaczonymi żółtą gwiazdą. Niebieskie podkolanówki i białe trampki dopełniają ten dynamiczny look, a białe frotowe opaski na nadgarstki podkreślają sportowy charakter całości. Ta energiczna i radosna paleta barw w odcieniach błękitu i żółci idealnie wpisuje się w sportowy i świąteczny świat jej nowego muzycznego projektu.

Jej pojawienie się natychmiast urzekło jej obserwatorów, a liczne entuzjastyczne komentarze, w tym powtarzające się sformułowanie: „wysportowana sylwetka”, świadczą o powtarzającej się tendencji do sprowadzania wartości kobiety do kryteriów fizycznych, nawet pod przykrywką komplementu. Za tym, co jest przedstawiane jako pochwała, kryje się czasami ukryty nakaz podporządkowania się postrzeganym ideałom fizycznym.

Taka interpretacja wymaga niuansów: piękno nie powinno zależeć od „wysportowanej sylwetki” ani konkretnego typu sylwetki. Każde ciało jest ważne takie, jakie jest, a docenienie osoby – w tym przypadku artystki, Lalisy Manobal (Lisy) – może również koncentrować się na jej energii, prezencji scenicznej i ekspresji artystycznej, a nie na jej wyglądzie fizycznym.

Estetyka cheerleaderki

Stylizacja nawiązuje bezpośrednio do wizerunku cheerleaderek i amerykańskiego sportu z minionych lat, w nowoczesnej i pełnej życia interpretacji. Warkoczyki, ozdobione grzywką, podkreślają tę retro i młodzieńczą estetykę. Uśmiechnięta, z uniesionymi ramionami, Lalisa Manobal (Lisa) uosabia zaraźliwą energię, która doskonale oddaje atmosferę sportowej rywalizacji. Ten stylistyczny wybór ilustruje zdolność artystki do odkrywania siebie na nowo w każdym projekcie.

Film z Mistrzostw Świata 2026

Ten strój został zaprezentowany w teledysku do utworu „Goals”, jednej z oficjalnych piosenek Mistrzostw Świata FIFA 2026, wydanej 21 maja 2026 roku. W tym utworze Lisa połączyła siły z brazylijską gwiazdą Anittą i nigeryjską piosenkarką Remą, tworząc połączenie K-popu, latynoskiego popu i afrobeatu. Utwór, który znajduje się na oficjalnym albumie turniejowym, zostanie wykonany podczas jednej z ceremonii otwarcia, zaplanowanej na 12 czerwca w Los Angeles. To ogromne osiągnięcie dla Lalisy Manobal (Lisy), której międzynarodowa popularność stale rośnie.

W tym energicznym, sportowym, retro looku Lalisa Manobal (Lisa) potwierdza swój status ikony mody i muzyki. Kolorowy look idealnie wpisuje się w świąteczny nastrój Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026.