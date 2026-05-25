Miss Venezuela Global 2025, ranna w twarz w Cannes, oskarża swojego stylistę o napaść.

Niepokojąca sprawa wybuchła na marginesie Festiwalu Filmowego w Cannes. Andrea del Val, koronowana na Miss Wenezueli 2025, oskarżyła swojego stylistę, Giovanniego Lagunę, o napaść fizyczną w pokoju hotelowym. Młoda kobieta udostępniła w mediach społecznościowych nagranie przedstawiające obrażenia twarzy, co wywołało oburzenie w sieci. Stylistka została aresztowana przez francuskie władze, a śledztwo jest w toku.

Film udostępniony w mediach społecznościowych

Na filmie nagranym telefonem Andrea del Val pokazała swoją zranioną twarz, wprost oskarżając swojego stylistę. „Patrz, to właśnie zrobił Giovanni Laguna” – powiedziała po hiszpańsku, zanim sfilmowała sypialnię, w której meble wyglądały na porozrzucane. Młoda kobieta opublikowała następnie te zdjęcia na swoich kontach w mediach społecznościowych, gdzie szybko stały się viralem. To świadectwo, złożone w chwili wyraźnego cierpienia, wywołało liczne wiadomości wsparcia dla niej.

Stylistka została przesłuchana przez policję

Według „ NYPost” , goście hotelu powiadomili policję po usłyszeniu krzyków i oznak awantury. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze aresztowali Giovanniego Lagunę. Zdjęcia, udostępnione przez hiszpańskiego dziennikarza, pokazują podobno projektanta mody eskortowanego przez funkcjonariuszy. Na tym etapie został on zatrzymany, ale nie postawiono mu jeszcze żadnych konkretnych zarzutów.

Giovanni Laguna to znana postać w świecie konkursów piękności w Ameryce Łacińskiej, gdzie ubierał wiele królowych piękności. Od 2023 roku pełni funkcję dyrektora artystycznego organizacji Miss Universe Colombia.

Ta sprawa, która wciąż jest przedmiotem śledztwa, ostatecznie podkreśla, jak ważne jest umożliwienie wymiarowi sprawiedliwości wykonywania swojej pracy, jednocześnie słuchając i wspierając domniemane ofiary przemocy. Śledztwo prowadzone przez władze francuskie powinno precyzyjnie ustalić fakty.

