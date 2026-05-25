Koncert piosenkarza Bad Bunny'ego w Barcelonie budzi kontrowersje

Wizyta portorykańskiego rapera, piosenkarza i producenta Bad Bunny'ego w Barcelonie miała być świętem. Jednak film potępiający warunki w strefie VIP wywołał falę krytyki w mediach społecznościowych, częściowo przyćmiewając występ piosenkarza.

Długo oczekiwany koncert w Barcelonie

Bad Bunny wystąpił w Barcelonie 23 maja 2026 roku w ramach swojej światowej trasy koncertowej „DeBÍ TiRAR MáS FOToS”. Portorykański piosenkarz, jeden z najchętniej słuchanych artystów na świecie, przyciągnął tysiące fanów na jeden z najbardziej oczekiwanych koncertów sezonu. Jednak po tym wydarzeniu dyskusje w mediach społecznościowych nie koncentrowały się wyłącznie na jego występie scenicznym. Znaczna część komentarzy dotyczyła wrażeń publiczności, a w szczególności organizacji strefy VIP.

Wideo wirusowe wskazujące na strefę VIP

W centrum kontrowersji znajduje się film nagrany i opublikowany na TikToku przez widza, który szybko stał się viralem. Nagranie, udostępnione na koncie @jordiferrandez, przedstawia strefę VIP wypełnioną ludźmi, gdzie widzowie wydają się być dosłownie stłoczeni. Na nagraniu osoba filmująca wyraża swoje oburzenie gęstością tłumu, która ostro kontrastuje z tym, czego można by oczekiwać od przestrzeni prezentowanej jako premium. Post wywołał falę reakcji, od niezrozumienia po gniew.

Tłum był tak gęsty, że tańczenie było niemożliwe.

Według zdjęć krążących w internecie, sytuacja w strefie VIP była szczególnie trudna. Widzowie byli stłoczeni tak ciasno, że – według świadków – nie mogli się ruszyć, a co dopiero tańczyć. Taka sytuacja była całkowitym zaprzeczeniem komfortu i ekskluzywności, jakie ma gwarantować ten rodzaj biletu. Dla wielu komentatorów internetowych te zdjęcia rodzą proste pytanie: jak strefa VIP, reklamowana jako usługa premium, może stać się miejscem tak niewygodnym?

Według widza, miejsce premium kosztuje 500 euro

Elementem, który szczególnie zszokował internautów, była cena. Według widza, który nagrał film, miejsce w tym sektorze kosztowało go 500 euro. To znaczna kwota, która, jego zdaniem, jeszcze bardziej utrudnia zaakceptowanie sytuacji: opisuje on doświadczenie, które miało być ekskluzywne, a przerodziło się w prawdziwą „mękę”. Należy zauważyć, że kwota ta opiera się wyłącznie na jego zeznaniach i nie została oficjalnie potwierdzona, ale odzwierciedla ceny powszechnie pobierane za pakiety VIP w ramach dużych międzynarodowych tras koncertowych.

Zarządzanie wskaźnikami w centrum krytyki

Poza ceną, krytykowana jest przede wszystkim organizacja. @jordiferrandez potępia rażący brak kontroli nad pojemnością i wadliwe zarządzanie strefą VIP. Według niego liczba osób wpuszczonych do tej strefy znacznie przekraczała jej rozsądną pojemność. Tego rodzaju krytyka rodzi powtarzające się pytania dotyczące dużych koncertów: o bezpieczeństwo, komfort i dotrzymywanie obietnic złożonych widzom, którzy zapłacili krocie. Na tym etapie nie pojawiła się żadna oficjalna odpowiedź organizatorów po opublikowaniu tych zdjęć.

Kontrowersje, które narastają w mediach społecznościowych

Jak to często bywa, popularność filmu spotęgowała debatę. Pod postem i w miarę jego udostępniania, wielu internautów wyraziło solidarność z widzem @jordiferrandez, czasami dzieląc się swoimi perypetiami na przepełnionych koncertach.

Inni bagatelizowali incydent, wskazując, że tłumy są nieodłączną częścią doświadczenia podczas dużych imprez muzycznych. Niemniej jednak incydent ten ilustruje narastające napięcie w branży rozrywkowej: napięcie między marketingiem coraz droższych pakietów VIP a czasami rozczarowującą rzeczywistością doświadczaną na miejscu.

Choć koncert Bad Bunny w Barcelonie będzie niezapomniany, nie tylko ze względu na występ wokalisty. Dyskusja na temat warunków obsługi w strefach VIP podczas dużych koncertów, mimo wysokich oczekiwań i realnych wrażeń, wciąż trwa.