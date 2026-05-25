Geena Davis w wieku 70 lat olśniewa w Cannes w czerwonej, cekinowej sukience.

Amerykańska aktorka, producentka i scenarzystka Geena Davis spektakularnie zakończyła Festiwal Filmowy w Cannes w 2026 roku (12-23 maja). Podczas ceremonii zamknięcia w Pałacu Festiwalowym wzbudziła sensację w olśniewającej, cekinowej sukni, która stworzyła olśniewający pokaz przywodzący na myśl fajerwerki. Ta olśniewająca kreacja doskonale oddaje silny trend tegorocznego festiwalu, gdzie brokat królował na czerwonym dywanie.

Sukienka z cekinami i efektem fajerwerków

Centralnym punktem tego pokazu była długa suknia Geeny Davis, która wyróżniała się misternym zdobieniem perłami i cekinami w ciepłych, mieniących się klejnotami barwach. Suknia bez ramiączek odsłaniała rzeźbiarski gorset z ostrym dekoltem, który elegancko przyciągał wzrok do twarzy aktorki. Misterne ułożenie cekinów tworzyło iluzję olśniewającego pokazu fajerwerków, nadając sylwetce odświętny i spektakularny charakter. Wybór idealnie pasował do uroczystej atmosfery wieczoru kończącego ceremonię.

Subtelne wycięcia i rozcięcie z tyłu

Z boku dyskretne wycięcie, podtrzymywane cienkim pasem lekkiego tiulu, dodaje odrobinę nowoczesności, nie burząc ogólnej elegancji. Z tyłu rozcięcie sięgające do kolana dodaje sylwetce dynamiki i odsłania czarne czółenka z noskiem w szpic. Te starannie przemyślane detale świadczą o starannym krawiectwie, zaczerpniętym z kolekcji przedjesiennej 2026.

Cenna biżuteria i promienne piękno

Aby uzupełnić tę sukienkę, Geena Davis wybrała wyjątkową biżuterię zdobioną diamentami i rubinami: pierścionek, bransoletkę i pasujące kolczyki, których kształt nawiązuje do muszelek wyrzuconych na brzeg. Zespół aktorki postawił na subtelny akcent: lśniącą różową szminkę i połyskujący cień do powiek, które podkreślają klejnotowe refleksy cekinów na sukience.

W tej sukni z efektem „fajerwerku” Geena Davis zaliczyła jeden z najbardziej olśniewających występów na ceremonii zamknięcia Festiwalu Filmowego w Cannes w 2026 roku. To dowód na to, że lśniąca elegancja nie zna granic wiekowych.