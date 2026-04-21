W wieku 57 lat aktorka Lucy Liu odważyła się założyć najbardziej fascynującą małą czarną sukienkę ostatnich czasów.

@lucyliu / Instagram

Amerykańska aktorka, producentka, reżyserka, malarka i rzeźbiarka Lucy Liu niedawno przykuła uwagę wszystkich na nowojorskiej premierze filmu „Diabeł ubiera się u Prady 2”. W długo oczekiwanej kontynuacji kultowego klasyka z 2006 roku zaprezentowała się olśniewająco w eleganckim stroju.

Mała czarna sukienka w nowoczesnym wydaniu

Na tę okazję Lucy Liu wybrała kreację projektanta Georgesa Hobeiki z jego kolekcji jesień 2026. Ta czarna sukienka, daleka od minimalistycznej klasyki, wyróżniała się subtelną grą transparentności i misternym haftem. Bezrękawnik zdobił gorset zdobiony haftowanymi motywami kwiatowymi, połączonymi z tiulem. Całość dopełniały trójwymiarowe frędzle wykonane w całości z koralików, dodające ruchu i faktury z każdym krokiem.

Lśniące dodatki, które podkreślą sylwetkę

Jeśli chodzi o dodatki, aktorka postawiła na wielowarstwową kolekcję diamentowej biżuterii: efektowne bransoletki, wiszące kolczyki i spektakularny pierścionek koktajlowy. Satynowa kopertówka i sandały z odkrytymi palcami dopełniały tę zdecydowanie szykowną stylizację. Jej makijaż pozostał wierny ponadczasowej elegancji: gładkie włosy, promienna cera i intensywnie czerwone usta, klasyczny akcent na czerwonym dywanie.

Aktorka zaangażowana w zmianę stylu

To nie pierwszy raz, kiedy Lucy Liu powraca do „małej czarnej”. Na gali Kobiety Roku zorganizowanej przez magazyn „Time” w Los Angeles, zrobiła już duże wrażenie kreacją J.W. Andersona, inspirowaną sylwetką z XVIII wieku, z podkreślonymi biodrami.

Krótko mówiąc, Lucy Liu potwierdza swój status ikony mody, która z polotem odświeża klasyczne fasony. Jej najnowszy look dowodzi, że mała czarna, daleka od statyczności, wciąż potrafi zaskakiwać, gdy zostanie kreatywnie przeniesiona.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
W trakcie safari Dua Lipa oddaje się treningowi, który nie pozostaje niezauważony.
Article suivant
Aktorka Emily Blunt olśniewa w rzeźbiarskiej sukni ozdobionej 400 perłami

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

