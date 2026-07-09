Lindsay Lohan wskrzesza trend mikro-garniturów, prezentując styl „biurowej syreny”

Amerykańska aktorka Lindsay Lohan wzbudziła sensację w Nowym Jorku w swoim mikrogarniturze vintage, składającej się z krótkiej marynarki i czarnej spódnicy. Stylizacja jest jednocześnie retro i ultramodna, doskonale oddając estetykę „biurowej syreny”, bardzo modną w 2026 roku.

Mikro-krawiec vintage

Na tę okazję Lindsay Lohan wybrała strój z kolekcji „mikroszytych” z połowy lat 90. Szczególnie zwróciła na siebie uwagę swoją krótką marynarką, inspirowaną kultowymi tweedowymi kurtkami. Uszyta z miękkiej zielonej bawełny, miała czarne wykończenia, usztywnione ramiona i złote guziki. Prawdziwa perełka z archiwów, idealnie nawiązująca do epoki.

Osobisty akcent modowy

Wierna swojemu stylowi, Lindsay Lohan nieco odeszła od pierwotnego projektu. Zamiast spódnicy z wysokim rozcięciem, którą można było zobaczyć na wybiegach w latach 90., wybrała czarną spódnicę z wysokim stanem. Całość dopełnił pasek ze złotych ogniw, który odbijał światło fleszy. Sprytna reinterpretacja subtelnie unowocześniła ten kultowy strój.

Starannie dobrane akcesoria

Aby dopełnić tę stylizację, stylistka postawiła na szykowne dodatki: pikowaną skórzaną torebkę w kształcie serca, czarne okulary przeciwsłoneczne, złote pierścionki i parę dwukolorowych szpilek. Promienna cera, ciepły rumieniec i delikatnie różowe usta podkreślały rysy Lindsay Lohan, a jej długie, proste, rozpuszczone blond włosy spływały wdzięcznie po plecach.

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Trend „syreny biurowej”

W tej stylizacji Lindsay Lohan wpisuje się w jeden z najgorętszych trendów ostatnich lat: styl „biurowej syreny”. Zainspirowana wizerunkiem szykownego biura, estetyka ta łączy w sobie elementy o strukturalnym kroju, dopasowane marynarki i eleganckie dodatki, tworząc stylizację zarówno profesjonalną, jak i wyrazistą.

W tym vintage'owym mikro-garniturze Lindsay Lohan prezentuje się szykownie i modnie. Wskrzeszając ten element garderoby z lat 90., potwierdza swój status ikony mody i talent do reinterpretacji klasyki. Nic dziwnego, że z pewnością zachwyci to jej fanów.