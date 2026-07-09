Lindsay Lohan wskrzesza trend mikro-garniturów, prezentując styl „biurowej syreny”

Léa Michel
@lindsaylohan / Instagram

Amerykańska aktorka Lindsay Lohan wzbudziła sensację w Nowym Jorku w swoim mikrogarniturze vintage, składającej się z krótkiej marynarki i czarnej spódnicy. Stylizacja jest jednocześnie retro i ultramodna, doskonale oddając estetykę „biurowej syreny”, bardzo modną w 2026 roku.

Mikro-krawiec vintage

Na tę okazję Lindsay Lohan wybrała strój z kolekcji „mikroszytych” z połowy lat 90. Szczególnie zwróciła na siebie uwagę swoją krótką marynarką, inspirowaną kultowymi tweedowymi kurtkami. Uszyta z miękkiej zielonej bawełny, miała czarne wykończenia, usztywnione ramiona i złote guziki. Prawdziwa perełka z archiwów, idealnie nawiązująca do epoki.

Osobisty akcent modowy

Wierna swojemu stylowi, Lindsay Lohan nieco odeszła od pierwotnego projektu. Zamiast spódnicy z wysokim rozcięciem, którą można było zobaczyć na wybiegach w latach 90., wybrała czarną spódnicę z wysokim stanem. Całość dopełnił pasek ze złotych ogniw, który odbijał światło fleszy. Sprytna reinterpretacja subtelnie unowocześniła ten kultowy strój.

Starannie dobrane akcesoria

Aby dopełnić tę stylizację, stylistka postawiła na szykowne dodatki: pikowaną skórzaną torebkę w kształcie serca, czarne okulary przeciwsłoneczne, złote pierścionki i parę dwukolorowych szpilek. Promienna cera, ciepły rumieniec i delikatnie różowe usta podkreślały rysy Lindsay Lohan, a jej długie, proste, rozpuszczone blond włosy spływały wdzięcznie po plecach.

Trend „syreny biurowej”

W tej stylizacji Lindsay Lohan wpisuje się w jeden z najgorętszych trendów ostatnich lat: styl „biurowej syreny”. Zainspirowana wizerunkiem szykownego biura, estetyka ta łączy w sobie elementy o strukturalnym kroju, dopasowane marynarki i eleganckie dodatki, tworząc stylizację zarówno profesjonalną, jak i wyrazistą.

W tym vintage'owym mikro-garniturze Lindsay Lohan prezentuje się szykownie i modnie. Wskrzeszając ten element garderoby z lat 90., potwierdza swój status ikony mody i talent do reinterpretacji klasyki. Nic dziwnego, że z pewnością zachwyci to jej fanów.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
Kylie Jenner wygrzewa się na włoskim słońcu w zachwycającym letnim makijażu

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Kylie Jenner wygrzewa się na włoskim słońcu w zachwycającym letnim makijażu

Amerykańska gwiazda reality TV, bizneswoman i influencerka Kylie Jenner podzieliła się serią słonecznych zdjęć z Włoch. Jej minimalistyczna...

45-letnia Jessica Alba dzieli się fragmentem swoich słonecznych wakacji

Amerykańska aktorka i przedsiębiorczyni Jessica Alba podzieliła się na Instagramie słonecznym fragmentem swoich ostatnich wakacji w idyllicznej, tropikalnej...

Piosenkarka Tyla prezentuje efektowny wygląd w koronkowej sukience

Południowoafrykańska piosenkarka Tyla udostępniła na Instagramie serię zdjęć z sesji modowej, prezentując różnorodne stylizacje. Jej pojawienie się w...

37-letnia modelka Candice Swanepoel doskonale uosabia trend „luksusu na co dzień”.

Południowoafrykańska modelka Candice Swanepoel podzieliła się na Instagramie letnią stylizacją, która idealnie wpisuje się w jeden z najgorętszych...

Sofia Vergara pokazuje swoje wsparcie dla kraju na selfie, które wywołuje reakcje

Z okazji Mistrzostw Świata FIFA 2026™ kolumbijsko-amerykańska aktorka, modelka, producentka i prezenterka telewizyjna Sofia Vergara opublikowała na Instagramie...

W Biarritz Kristen Stewart powraca do połączenia sukienki i szortów.

Amerykańska aktorka, reżyserka i aktorka Kristen Stewart nigdy nie bała się przełamywać schematów. Podczas Festiwalu Filmowego w Biarritz...