Ubrana na różowo Kylie Jenner cieszy się słonecznym wypoczynkiem na Karaibach

Amerykańska gwiazda reality show, bizneswoman i influencerka Kylie Jenner rozpoczęła lato w wielkim stylu. Zafundowała sobie słoneczny wypad na Turks i Caicos (Karaiby), aby uczcić kolejny rok istnienia swojej marki, Kylie Cosmetics. Luksusowy wypad, w pełni udokumentowany na Instagramie, gdzie królował róż.

Pikantny różowy wygląd

Stylowo Kylie Jenner postawiła na bladoróżowy strój plażowy, uchwycony na selfie w lustrze. Tego samego dnia powróciła do tego samego pudrowego różu, zestawiając go z falbaniastą minispódniczką na „kolację o zachodzie słońca”, jak głosił podpis. Letnia paleta barw, wierna żywej estetyce, która jest znakiem rozpoznawczym jej marki i publicznych wystąpień.

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Willa i spersonalizowane prezenty

Kylie Jenner oprowadziła również swoich obserwatorów po luksusowej willi, w której zatrzymała się grupa. Jej ośmioletnia córka, Stormi, rozpoczęła wycieczkę przed kamerą, a następnie oprowadziła ich po licznych sypialniach. W jednym z nich Kylie Jenner zaprezentowała prawdziwy arsenał spersonalizowanych prezentów, wszystkie w kolorze różowym: haftowany ręcznik plażowy, czapkę z napisem „Turks and Caicos With Kylie”, butelkę na wodę, aparat fotograficzny, torbę plażową Kylie Cosmetics oraz stroje plażowe szyte na miarę przez wyspecjalizowane marki. To wystarczyło, by ta podróż zamieniła się w prawdziwą chwyt reklamowy.

Nawiązanie do podróży z 2019 roku

Ta podróż przypomina poprzednią. Inspiracją była wyprawa zorganizowana w 2019 roku dla marki Kylie Skin, również na Wyspy Turks i Caicos (Karaiby). W tamtym czasie, w pakiecie znajdowały się już kokosy i dopasowane stroje, a wśród uczestników była amerykańska modelka Sofia Richie Grainge. Marka udostępniła nawet zdjęcie z tamtej podróży.

Dzięki swojemu różowemu strojowi, idyllicznej scenerii i starannie zaaranżowanym zdjęciom, Kylie Jenner stworzyła ucieczkę równie słoneczną, co strategiczną. Ta podróż na Karaiby po raz kolejny ilustruje jej mistrzostwo w kreowaniu wizerunku i marketingowy zmysł, gdzie wakacje i promocja płynnie się przenikają. Letnia przerwa, która – co nie dziwi – zachwyciła jej obserwatorów.