„Mieli na sobie pieluchy”: Olivia Rodrigo opowiada o zaskakującym zwyczaju niektórych fanów w pierwszym rzędzie na jej koncertach

Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Olivia Rodrigo niedawno ujawniła, że niektórzy jej fani byli gotowi na niespodziewane „poświęcenia”, aby móc siedzieć w pierwszym rzędzie na jej koncertach – nawet zakładając pieluchy, „aby nie stracić swojego miejsca”.

„Ludzie musieli nosić pieluchy, żeby usiąść w pierwszym rzędzie”.

Olivia Rodrigo podzieliła się tym odkryciem podczas występu w programie KISS Breakfast , jednym z najchętniej słuchanych porannych programów radiowych w Wielkiej Brytanii. Zgodziła się odpowiedzieć na pytania gospodarzy w ramach promocji swojego nowego albumu „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love”. Podczas wywiadu opowiedziała anegdotę, która natychmiast zaparła dech w piersiach jej rozmówcom: „Byłam na kilku koncertach i festiwalach, gdzie ludzie chodzili w pieluchach, żeby móc siedzieć w pierwszym rzędzie”.

Olivia Rodrigo poszła dalej, ujawniając, że sama doświadczyła niektórych skutków tej praktyki: „To doświadczenie, które nawet poczułam” – dodała. To odkrycie wprawiło gospodarzy w osłupienie. „To szaleństwo. Nie mogę w to uwierzyć” – wykrzyknęli w odpowiedzi.

Olivia Rodrigo reaguje na widok fana w pieluszce, zapewniając sobie miejsce w pierwszym rzędzie na swoim koncercie w BST Hyde Park. pic.twitter.com/GIaiajD4MS — Rodrigo Times (@RodrigoTimes) 28 czerwca 2025

Porównanie z „opadnięciem kuli” w Nowym Jorku

Aby nadać kontekst tej praktyce, Olivia Rodrigo nawiązała do nieoczekiwanej analogii z jedną z najbardziej kultowych amerykańskich tradycji noworocznych. „To trochę jak opadanie kuli w Nowym Jorku w sylwestra, wszyscy noszą pieluchy… Po prostu siedzą tam cały dzień… To fenomen” – wyjaśniła. Odniesienie do Times Square, gdzie setki tysięcy ludzi gromadzą się co roku 31 grudnia na kilka godzin przed wydarzeniem, skutecznie podkreśla dobrze udokumentowaną rzeczywistość: najbardziej pożądane miejsca wymagają nadzwyczajnych przygotowań, czasem wiążących się z zaskakującymi „kompromisami logistycznymi”.

Precedens w Londynie w 2025 roku

Ta anegdota nie jest pierwszą tego typu. Podczas koncertu w Londynie w 2025 roku Olivia Rodrigo poruszyła ten temat bezpośrednio na scenie. Zauważyła wśród tłumu transparent niesiony przez fanów, którzy popierali tę praktykę. „To prawda? Nosicie pieluchy, żeby być w pierwszym rzędzie?” – zapytała, rozdarta między zdziwieniem a niedowierzaniem. Zanim odpowiedziała ze swoją zwykłą hojnością: „Wow! To naprawdę niesamowite! Kocham was. Bardzo dziękuję!”. Ta reakcja wiele mówi o relacji Olivii Rodrigo z fanami: ani pogardy, ani osądu, a raczej pewnego rodzaju podziwu dla ich zaangażowania.

Ekstremalne oddanie

Poza anegdotą Olivii Rodrigo, w tle wyłania się autentyczne oddanie. Przybycie na kilka godzin przed koncertem, niemożność opuszczenia miejsca z obawy przed jego utratą, akceptacja fizycznych ograniczeń, by pozostać przyklejonym do bariery: wszystkie te wybory świadczą o głębokim zaangażowaniu emocjonalnym. To zachowanie ilustruje szersze zjawisko: kulturę fanów, która stała się szczególnie intensywna w ostatnich latach. Koce, składane krzesła, obfitość jedzenia, tematyczne ubrania: wszystko jest zaplanowane. To wsparcie logistyczne wiele mówi o miejscu, jakie koncerty zajmują w życiu tych społeczności.

Artystka, która zachowała poczucie humoru

Pomimo tego typu zachowań, Olivia Rodrigo zachowuje życzliwą postawę. Daleka od osądzania fanów i wyśmiewania ich czynów, woli śmiać się razem z nimi i postrzegać to jako wyraz miłości na swój własny sposób. To podejście jest integralną częścią wizerunku, który pielęgnuje od samego początku: artystki przystępnej, pozostającej w bezpośrednim kontakcie z fanami, dzielącej się swoimi przemyśleniami bez żadnych ograniczeń w wywiadach i mediach społecznościowych. To podejście niewątpliwie w dużej mierze wyjaśnia głębokie przywiązanie, jakie żywi do niej społeczność.

Dzięki temu nieoczekiwanemu, a zarazem olśniewającemu odkryciu Olivia Rodrigo rzuca światło na wewnętrzne mechanizmy współczesnego popu. Poza zaskakującą anegdotą, ujawnia ona całe zjawisko kulturowe: intensywną kulturę fanów, w której niektórzy fani są gotowi poświęcić swój komfort, by przeżyć wyjątkową chwilę ze swoim idolem.

