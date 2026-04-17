„Uwielbiamy naturalny wygląd”: Lizzo odświeża plażowy strój vintage

Léa Michel
Amerykańska piosenkarka Lizzo robi furorę na Instagramie letnią sesją zdjęciową, na której dumnie prezentuje swoje ciało i plażowy styl łączący luksus z nostalgią. Ubrana w dwuczęściowy kostium Gucci z monogramem, celebruje „naturalne” ciało, wysyłając jasny komunikat swoim obserwatorom: lato 2026 będzie sezonem bez filtrów i kompleksów.

Wyjątkowy wygląd na wakacje, charakterystyczny dla Gucci

Lizzo pozuje w dwuczęściowym stroju Gucci z motywami GG, plażowym stroju, który wpisuje się w ducha kolekcji Lido, inspirowanych włoskimi klubami plażowymi lat 60. i 70. Elastyczna i strukturalna tkanina podkreśla kształty, zachowując jednocześnie elegancką linię, wierną duchowi retro-chic, który marka kultywuje w swoich plażowych projektach.

„Przez całe lato będziecie pokazywać swoje brzuchy”.

W podpisie swojego posta Lizzo napisała: „Całe lato będziecie mieli brzuch na wierzchu”, co natychmiast stało się letnim hasłem, dumnie wyrażającym akceptację dla ciała. W kilku słowach odzyskała brzuch, krągłości i wygodę w tego typu stroju, bez wstydu i retuszu, co mocno trafiło do jej fanów, przyzwyczajonych do jej przesłania o wyzwoleniu ciała.

Tym zdjęciem amerykańska piosenkarka Lizzo wpisuje się w szerszy trend: nieretuszowane ciała coraz częściej pojawiają się w relacjach z plaży, gdzie „graficzne wygładzanie” było kiedyś normą. Łącząc luksusową markę, taką jak Gucci, z przesłaniem body positive, Lizzo łączy modę z poczuciem własnej wartości i prezentuje obraz lata, w którym wszystkie ciała mogą być odsłonięte w słońcu.

Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Aktorka Anne Hathaway wzbudza sensację w Nowym Jorku w „odważnej" sukience

Aktorka Anne Hathaway wzbudza sensację w Nowym Jorku w „odważnej” sukience

Anne Hathaway w imponujący sposób powróciła do serca nowojorskiego tygodnia mody, gdzie ugruntowała swoją pozycję zarówno aktorki, jak...

Victoria Beckham świętuje swoje 52. urodziny w oszałamiającej, zwiewnej sukni

Na swoje 52. urodziny (17 kwietnia 2026 r.) Victoria Beckham postawiła na prosty, ale efektowny wygląd, prezentując się...

Taylor Swift i Travis Kelce wprowadzają nieoczekiwaną zasadę na swoim ślubie

Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Taylor Swift oraz zawodnik NFL Travis Kelce przygotowują się do powiedzenia sobie "tak",...

W Australii Meghan Markle i książę Harry są krytykowani za koszty swojej wizyty.

Meghan Markle i książę Harry wracają do Australii po raz pierwszy od 2018 roku, ale ta nowa „trasa”...

Sandra Bullock wyróżnia się na Instagramie swoim pierwszym filmem

Niemiecko-amerykańska aktorka, producentka, reżyserka i scenarzystka Sandra Bullock właśnie zaliczyła spektakularny debiut w mediach społecznościowych. Na swój wielki...

Najlepsza przyjaciółka Kylie Jenner wskrzesza trend krótkich topów, prezentując wersję vintage

Pod kalifornijskim słońcem Anastasia Karanikolaou trafia na pierwsze strony gazet. Influencerka, bliska przyjaciółka Kylie Jenner, niedawno oczarowała swoich...