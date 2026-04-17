„Uwielbiamy naturalny wygląd”: Lizzo odświeża plażowy strój vintage

Amerykańska piosenkarka Lizzo robi furorę na Instagramie letnią sesją zdjęciową, na której dumnie prezentuje swoje ciało i plażowy styl łączący luksus z nostalgią. Ubrana w dwuczęściowy kostium Gucci z monogramem, celebruje „naturalne” ciało, wysyłając jasny komunikat swoim obserwatorom: lato 2026 będzie sezonem bez filtrów i kompleksów.

Wyjątkowy wygląd na wakacje, charakterystyczny dla Gucci

Lizzo pozuje w dwuczęściowym stroju Gucci z motywami GG, plażowym stroju, który wpisuje się w ducha kolekcji Lido, inspirowanych włoskimi klubami plażowymi lat 60. i 70. Elastyczna i strukturalna tkanina podkreśla kształty, zachowując jednocześnie elegancką linię, wierną duchowi retro-chic, który marka kultywuje w swoich plażowych projektach.

„Przez całe lato będziecie pokazywać swoje brzuchy”.

W podpisie swojego posta Lizzo napisała: „Całe lato będziecie mieli brzuch na wierzchu”, co natychmiast stało się letnim hasłem, dumnie wyrażającym akceptację dla ciała. W kilku słowach odzyskała brzuch, krągłości i wygodę w tego typu stroju, bez wstydu i retuszu, co mocno trafiło do jej fanów, przyzwyczajonych do jej przesłania o wyzwoleniu ciała.

Tym zdjęciem amerykańska piosenkarka Lizzo wpisuje się w szerszy trend: nieretuszowane ciała coraz częściej pojawiają się w relacjach z plaży, gdzie „graficzne wygładzanie” było kiedyś normą. Łącząc luksusową markę, taką jak Gucci, z przesłaniem body positive, Lizzo łączy modę z poczuciem własnej wartości i prezentuje obraz lata, w którym wszystkie ciała mogą być odsłonięte w słońcu.