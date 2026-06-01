„To jej nie pasuje”: wygląd Rachel Zegler na czerwonym dywanie podzielił internautów

Amerykańska aktorka i piosenkarka Rachel Zegler zachwyciła swoim wyglądem na czerwonym dywanie podczas gali rozdania nagród Las Culturistas Culture Awards 2026, która odbyła się w United Theater w Los Angeles. Na tę ceremonię, celebrującą najważniejsze wydarzenia kulturalne, wybrała wyrazisty, czarno-biały strój. Wybór ten spotkał się z mieszanymi reakcjami w mediach społecznościowych.

Przykuwający wzrok wygląd i metamorfoza w stylu „starego Hollywood”.

Rachel Zegler miała na sobie białą spódnicę, główny element stylizacji, zestawioną z czarnym, dzianinowym topem. Ten krótki top, z szerokimi ramiączkami i wyciętym dekoltem, dodał minimalistycznego akcentu, a spódnica nadała stylizacji głębi i charakteru rodem z czerwonego dywanu. Aktorka postawiła na ponadczasową elegancję: gładkie, lśniące brązowe włosy, zaczesane na bok i zaczesane na jedno ramię w stylu „starego Hollywood”.

Opinie są podzielone.

W komentarzach niektórzy internauci chwalili elegancję czarno-białego połączenia i wyrafinowanie fryzury, określając efekt jako „szykowny i dopracowany”. Inni jednak uważali, że ta fryzura również nie pasuje Rachel Zegler, podsumowując swoją opinię słowami: „nie pasuje jej”.

Pamiętajmy, że gusta w modzie pozostają subiektywne i że niedopuszczalne jest ocenianie lub poniżanie wyglądu fizycznego kobiet – ani kogokolwiek innego. Każdy ma prawo ubierać się, jak chce, bez konieczności znoszenia niestosownych komentarzy na temat swojego ciała czy wyglądu. Sława Rachel Zegler nie usprawiedliwia krytyki zza ekranu.

Stylizacja Rachel Zegler wywołała skrajne reakcje wśród fanów tej minimalistycznej estetyki i mniej przekonanych internautów. Jak zawsze, preferencje modowe pozostają kwestią gustu – bez uzasadnienia komentarzy na temat wyglądu czy sylwetki osób zaangażowanych.