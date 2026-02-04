Search here...

W wieku 56 lat Lauren Sánchez Bezos stawia na minimalistyczny styl i na nowo definiuje powściągliwą elegancję

Anaëlle G.
Lauren Sanchez Bezos, amerykańska prezenterka telewizyjna i przedsiębiorczyni, zaręczona z Jeffem Bezosem, po raz kolejny przyciąga wzrok minimalistyczną sukienką vintage od Muglera. Ta granatowa sukienka z lat 90. z metalicznym wykończeniem na ramiączkach dowodzi, że ponadczasowa elegancja wykracza poza upływ czasu i trendy.

Kultowa sukienka Muglera

W jednym ze swoich postów na Instagramie Lauren Sánchez wybrała archiwalną sukienkę mini Thierry'ego Muglera z kolekcji wiosna 1999. Na pierwszy rzut oka elegancka i dopasowana, ujawnia awangardowe metalowe wykończenia na końcach cienkich ramiączek, charakterystyczne dla projektanta znanego z „odważnych” faktur.

Wyrafinowany i naturalny styl

Aby dopełnić stylizację, Lauren Sánchez Bezos dobrała sukienkę do prześwitujących czarnych rajstop, spiczastych czarnych czółenek, subtelnych diamentowych kolczyków i długiej, falowanej fryzury typu half-up. Zdjęcia, udostępnione na Instagramie przez jej wizażystkę Laurę Mele, oddają stylizację, która jest jednocześnie prosta i wyrafinowana.

Lauren Sánchez Bezos, która niedawno wyszła za mąż za Jeffa Bezosa podczas wystawnego ślubu w Wenecji w czerwcu 2025 roku, znakomicie redefiniuje minimalistyczny szyk, udowadniając, że wiek to tylko szczegół w porównaniu z wrodzonym poczuciem stylu. Jej suknia vintage od Muglera, połączenie prostoty i metalicznego zaskoczenia, ucieleśnia stonowany luksus, który inspiruje i unowocześnia tzw. dojrzałą elegancję.

Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
