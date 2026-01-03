Ma 29 lat i dzięki swojej wyjątkowej firmie już została miliarderką.

Mając zaledwie 29 lat, Brazylijka Luana Lopes Lara przeszła do historii, stając się najmłodszą miliarderką, która dorobiła się majątku własnymi siłami, według magazynu Forbes. Współzałożycielka Kalshi, legalnej platformy zakładów bukmacherskich online, uosabia nowe pokolenie przedsiębiorczych kobiet.

Od tańca klasycznego do MIT: niezwykła podróż

Urodzona w Brazylii w skromnej rodzinie – matki nauczycielki matematyki i ojca inżyniera – Luana Lopes Lara początkowo rozpoczęła karierę zawodowej baletnicy w Austrii. Zmieniła kierunek studiów, zapisując się na prestiżowy MIT (Massachusetts Institute of Technology, amerykański instytut badawczy i uniwersytet specjalizujący się w nauce i technologii), gdzie poznała swojego przyszłego partnera biznesowego, Tareka Mansoura. Razem odbyli staż handlowy w Nowym Jorku, co zainspirowało Kalshi: platformę do prognozowania wydarzeń w świecie rzeczywistym.

Kalshi: Legalne obstawianie bieżących wydarzeń

Założona w 2021 roku platforma Kalshi umożliwia użytkownikom obstawianie wydarzeń ze świata rzeczywistego – pogody, wyborów, wyników Oscarów – za pośrednictwem infrastruktury regulowanej przez CFTC (Commodity Futures Trading Commission). W ciągu zaledwie kilku miesięcy platforma odnotowała gwałtowny wzrost: pięciokrotny wzrost wolumenu obrotu i wycenę na poziomie 11 miliardów dolarów. Luana i Tarek posiadają po 12% udziałów w firmie, co stanowi szacowany majątek 1,3 miliarda dolarów.

Sukces bez dziedziczenia i sieci kontaktów

Luana Lopes Lara nie miała kapitału początkowego ani uprzywilejowanej sieci kontaktów. Pochodząc ze skromnego środowiska, utorowała sobie drogę dzięki zasługom, innowacjom i wizji. Kalshi rewolucjonizuje świat rynków predykcyjnych, udostępniając je szerokiej publiczności, gdzie kiedyś były zarezerwowane dla elity finansowej. Sukces platformy przyspieszył, szczególnie po wyborach w USA, które spowodowały gwałtowny wzrost liczby rejestracji.

Postać pokoleniowa, symbol bardziej inkluzywnego sektora technologicznego

W 2025 roku Luana trafia na listę najbogatszych ludzi świata magazynu Forbes, wyprzedzając takie ikoniczne postacie jak amerykańska inżynierka Lucy Guo (Scale AI), a nawet piosenkarka Taylor Swift. Z Kalshi, 2 milionami użytkowników i miliardami dolarów w transakcjach, staje się wzorem do naśladowania dla całego pokolenia kobiet w branży technologicznej. Jej droga – od sceny tanecznej po szczyty finansów – ucieleśnia nową wizję przedsiębiorczości, daleką od tradycyjnych standardów odziedziczonego kapitalizmu.

Kariera Luany Lopes Lary dobitnie ilustruje, że śmiałość, ciekawość i wytrwałość mogą na nowo zdefiniować zasady sukcesu, nawet w historycznie zamkniętych sektorach. Budując Kalshi na styku technologii, finansów i regulacji, Luana Lopes Lara zrobiła coś więcej niż tylko stworzyła firmę wartą miliardy dolarów; utorowała drogę nowemu, bardziej dostępnemu i inkluzywnemu sposobowi prowadzenia biznesu.