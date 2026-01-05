Search here...

W swoim kostiumie kąpielowym Lizzo rozpoczyna rok 2026 z jasnym przesłaniem: zero zahamowań

Anaëlle G.
@lizzobeeating/Instagram

2 stycznia 2026 roku Lizzo zainaugurowała rok mocnym postem na Instagramie: dwoma zdjęciami w białym kostiumie kąpielowym swojej inkluzywnej marki, zwieńczonym kolorowym, wzorzystym body. Piosenkarka z dumą prezentowała swoją figurę i pewność siebie.

Pozytywne nastawienie do ciała: codzienny manifest

Ten wpis pojawił się trzy tygodnie po szokującym wpisie, w którym Lizzo potępiła viralowy żart o ciele: „Widziałam «żart o otyłości» na swój temat w 2025 roku i stał się viralem. Tylko dlatego, że jestem gruba”. W obliczu nieustającej krytyki, ustanowiła złotą zasadę: „Twoje ciało NIE jest dla nich. Jest dla CIEBIE”. Utrata wagi, przybieranie na wadze, operacja czy utrzymanie status quo: „Cokolwiek robisz ze swoim ciałem, zajmij się swoimi sprawami”. Szczery apel, który znalazł oddźwięk wśród milionów internautów.

Gwiazdy zjednoczyły się wokół jego przesłania

Amerykańska bizneswoman i osobowość medialna Paris Hilton, amerykańska piosenkarka i autorka tekstów SZA, amerykańska piosenkarka Erykah Badu i amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Chloe Bailey: post zebrał tysiące polubień i komentarzy pełnych wsparcia. „Queen”, „Incredible”, „I love it” : gwiazdy podsyciły ten apel o samoakceptację. W swoich relacjach na Instagramie Lizzo podsyciła szum humorem, przekształcając kpinę w pozytywną energię.

Ten inauguracyjny wpis to nie tylko zdjęcie jej stroju: to oświadczenie. Lizzo przekształca osąd w potężną siłę, podkreślając swoje wybory dotyczące ciała jako osobistą rewolucję. Jej przesłanie? Zero kompleksów, całkowita suwerenność nad swoim wizerunkiem. Początek roku 2026, który wyznacza ton: miłość do siebie ponad wszystko.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
