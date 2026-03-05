Ta hiszpańska aktorka dzieli się zdjęciami ze swojej ciąży i wzrusza swoich fanów

Úrsula Corberó, niezapomniana Tokyo z serialu „Dom z papieru” (La Casa de Papel), roztopiła serca internautów intymnym postem na Instagramie, na którym pokazała brzuszek ciążowy w towarzystwie swojego partnera (Chino Darína). Podpis pod zdjęciem brzmiał jedynie „Zanim skończymy trzy lata”, a zdjęcia wywołały u jej fanów ogromne emocje.

Delikatne zdjęcia z oczekiwania na dziecko

Na zdjęciach Úrsula pozuje tuląc swojego partnera (Chino Darína), eksponując wyraźnie swój ciążowy brzuszek. Daleko jej do wyrafinowanych sesji zdjęciowych, ta autentyczna chwila emanuje prostą radością pary, która wkrótce powita na świecie nowe życie. Delikatne oświetlenie i wyraźna więź między nimi od razu urzekają.

Znana z wybuchowej roli w filmie „Dom z papieru” (La Casa de Papel), hiszpańska aktorka rzadko dzieli się fragmentami swojego życia prywatnego. Ten post na Instagramie to wzruszający moment zwrotny: „Tokio” ustępuje miejsca promiennej przyszłej mamie – Úrsuli Corberó – która po prostu świętuje zbliżający się nowy rozdział. 17 lutego 2026 roku ogłosiła również narodziny swojego pierwszego dziecka za pośrednictwem relacji na Instagramie.

„Wspaniałe”, „Tak wzruszające”: fani oszaleli

Komentarze są przepełnione miłością: „Wspaniała Úrsulo, jaka radość widzieć Cię tak promienną”, „ Te zdjęcia są tak piękne i wzruszające”, „Antes de ser tres… moje serce się rozpływa!”. Fani chwalą jej urodę i ten rzadki wgląd w jej cenne życie prywatne.

Bliska para w centrum uwagi

Poznawszy się na planie filmowym, Úrsula i jej partner Chino Darín tworzą zgrany duet, podziwiany za dyskrecję. Ten post ukazuje ich wspólną radość, wzmacniając wizerunek silnej miłości, gotowej do rozwoju. Fani, oczarowani, postrzegają ich jako symbol nowoczesnego i spokojnego rodzicielstwa.

Úrsula Corberó oferuje chwilę czystej łaski, wykraczającą poza ekran. Te zdjęcia ciążowe, określane przez jej fanów jako „wspaniałe” i „wzruszające”, celebrują rozkwit miłości. Ten post przypomina, że prawdziwa gwiazda to czasem po prostu kobieta, miłość i życie, które na nią czeka.